Inumet advierte por tormentas muy fuertes y puntualmente severas para el jueves 8

"En zonas de tormentas podrían registrarse caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", anunciaron.

Por lo tanto es importante estar al tanto de las alertas meteorológicas que el Instituto emita en las próximas horas, y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencias:

Frente a una tormenta asociada con lluvias intensas y vientos fuertes se recomienda:

Mantenerse informado/a sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños/as, personas adultas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas). No dejarlas solas.

Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.

Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.

Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos. En caso de tener que salir a la intemperie, usar ropa adecuada (abrigo y calzado impermeable).

En caso de tener que permanecer fuera del hogar por muchas horas (en el trabajo, en el local de estudios, etc.) llevar alguna prenda adicional (medias, calzado, etc.).

En caso de tener que circular recordar:

No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque se conozca el lugar: desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado debido a la cantidad y fuerza de las aguas.

Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.

Conducir con extrema precaución: Disminuir la velocidad. Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero. Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.). Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning).



En caso de identificar actividad eléctrica recordar:

Alejarse de espacios abiertos (canchas, estacionamientos, etc.) y de torres, alambrados o cualquier otra estructura metálica.

Alejarse de la costa y no bañarse en piscinas, playas, ríos, etc.

Evitar refugiarse bajo los árboles: la madera mojada es conductora de la electricidad.

En la medida de lo posible, evitar el uso de teléfonos celulares.

En caso de advertir cables de tendido eléctrico caídos, no tocarlos y notificar de inmediato a las autoridades.

Procurar desconectar antenas y entradas de TV cable. En caso de vivir en zonas rurales, desenchufar los aparatos electrónicos.

En caso de que se interrumpa el suministro de energía eléctrica notificar la situación a la línea de reclamos de UTE al 0800 1930 o enviar un SMS al 1930 con la palabra LUZ y el número de cuenta (figura en amarillo en la parte superior derecha de la factura).

En todo momento, procurar mantener la calma y en caso de emergencia llamar al 9-1-1.