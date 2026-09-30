Se puso en marcha la segunda fase eliminatoria de la Copa Uruguay para los equipos amateurs de nuestro fútbol uruguayo. En los dos primeros partidos de esta instancia, Nacional de Florida y Lito sacaron boleto a la próxima instancia dónde se medirán ante los clubes profesionales.
están los dos primeros
Nacional de Florida y Lito son los primeros clasificados en la ruta amateur de la Copa Uruguay
Ambos equipos sacaron su boleto para la instancia final de la Copa Uruguay, dónde serán emparejados con uno de los ocho mejores de la ruta profesional.