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Deportes Nacional, | Nacional | Lito

están los dos primeros

Nacional de Florida y Lito son los primeros clasificados en la ruta amateur de la Copa Uruguay

Ambos equipos sacaron su boleto para la instancia final de la Copa Uruguay, dónde serán emparejados con uno de los ocho mejores de la ruta profesional.

Nacional de Florida avanzó en la Copa Uruguay.

Nacional de Florida avanzó en la Copa Uruguay.

 @manu_nico12
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Se puso en marcha la segunda fase eliminatoria de la Copa Uruguay para los equipos amateurs de nuestro fútbol uruguayo. En los dos primeros partidos de esta instancia, Nacional de Florida y Lito sacaron boleto a la próxima instancia dónde se medirán ante los clubes profesionales.

En el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, el Nacional de esa ciudad se impuso por 2 a 0 ante Rincón, club que milita en la Divisional D. Los goles para los floridenses fueron convertidos por Brian Ganachippi y Marcos Labandeira.

Este miércoles en el Parque ANCAP, Lito sacó boleto para la siguiente ronda al imponerse por 2 a 0 frente a Durazno con goles de Gonzalo Sena y Andrés García.

Así continuará la fase eliminatoria de la Copa Uruguay

De esta manera se disputarán los restantes encuentros de la fase amateur, en la que seis equipos se sumarán a la instancia final. Resta confirmar los detalles para el partido entre Porongos de Trinidad y Deportivo Italiano.

Domingo 4 de octubre

  • 15:00 - Ferro Carril (Salto) vs Real Montevideo - Estadio Dickinson
  • 15:30 - Río Negro (San José) vs Wanderers (Durazno) - Estadio Castro Martínez Laguarda
  • 16:15 - Racing (Durazno) vs San Carlos (San Carlos) - Estadio Silvestre Landoni
  • 18:00 - Gladiador (Salto) vs Sportivo Barracas (Dolores) - Estadio Dickinson

Miércoles 7 de octubre

  • 20:00 - Libertad (San Carlos) vs Bella Vista - Estadio Álvaro Pérez

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