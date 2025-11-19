Curazao hizo historia y va a jugar su primer Mundial

En una última fecha con muchísimo en juego, finalizó la Eliminatoria de la CONCACAF para el Mundial 2026. De esta manera, a las tres selecciones organizadoras (Estados Unidos, México y Canadá), se le sumaron Curazao, Panamá y Haití. Además, Jamaica y Surinam disputarán el repechaje.
Curazao logró hacer historia al clasificar a su primer Mundial, luego de igualar sin goles ante Jamaica como visitante. Será la selección con menos habitantes en disputar una fase mundial.
Luego de 52 años, Haití volverá a una Copa del Mundo. Venció por 2 a 0 a Nicaragua, y gracias al empate sin goles de Costa Rica y Honduras, los haitianos volverán a la máxima competencia de selecciones.
El tercer participante por Centroamérica será Panamá que con Luis Mejía como suplente, goleó 3 a 0 a El Salvador y quedó como líder de su grupo. Surinam que llegó a esta fecha como líder, cayó ante Guatemala y de esta manera jugará el repechaje.