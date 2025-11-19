Confirmados 42 de los 48 participantes del próximo Mundial

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) clasificó para la Copa Mundial a Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay participarán por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) será representada por Curazao, Haití y Panamá, así como Canadá, EEUU y México, que obtienen automáticamente plazas en la Copa Mundial como países anfitriones del campeonato.

Finalmente, Nueva Zelanda se clasificó por la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

Los restantes seis plazas se repartirán como resultado de los repechajes.

Así, de la UEFA, un total de 16 selecciones –Albania, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Eslovaquia, Gales, Irlanda del Norte, Irlanda, Italia, Kosovo, Macedonia del Norte, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia, Turquía y Ucrania– competirán por cuatro boletos a la Copa Mundial en la repesca.

Las últimas dos clasificadas saldrán de Bolivia, Jamaica, Irak, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y Surinam.

La Copa Mundial será la primera en la historia que reunirá a 48 selecciones y la primera para celebrarse en el territorio de tres países. Los partidos se jugarán del 11 de junio al 19 de julio de 2026.