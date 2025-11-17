Histórico triunfo de Congo que jugará repechaje para el Mundial

República Democrática del Congo está de festejo ya que su selección quedó a un sólo partido de poder decir presente en su primer Mundial. De esta manera se dio por finalizada las Eliminatorias de África rumbo a la fiesta mundialista del próximo año.
La jornada iba a comenzar favorable para Nigeria, ya que en apenas tres minutos se puso por delante del marcador. La pelota le quedó a Frank Onyenka y gracias a un desvío en Axel Tuanzebe, infló la red poniendo en ventaja a los nigerianos.
Pero a los 30 minutos, en una jugada aislada, Congo recuperó en la mitad de la cancha, y luego de desbordar por derecha, Cedric Bakambu mandó un centro raso para la aparición de Meschack Elia que no tuvo mayores problemas para igualar el encuentro.
Ninguno de los equipos pudo quebrar el empate, por lo que el partido fue a penales. Desde los doce pasos, Congo fue más efectivo por lo que selló su clasificación al repechaje en donde irá en busca de jugar su primer Mundial.