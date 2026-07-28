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Deportes selección uruguaya |

volver a ser competitivos

"De Bielsa no tenemos nada que aprender", apuntó Wilmar Valdez

"La etapa en que Bielsa dirigió a Uruguay, no estuvo a la altura para sacar una selección competitiva a nivel mundial", sostuvo el ex presidente de la AUF.

Wilmar Valdez apuntó contra la gestión de Bielsa en la selección uruguaya.

Wilmar Valdez apuntó contra la gestión de Bielsa en la selección uruguaya.

 Gaston Britos / FocoUy
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Este martes, en una extensa entrevista con el programa Tarde de Fútbol, el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez habló sobre el fracaso de Uruguay en los último mundiales y apuntó directamente contra la gestión de Marcelo Bielsa.

En cuánto al rendimiento de la selección uruguaya en el Mundial 2026, dónde quedó eliminada en fase de grupos, puntualizó que "no estuvimos a la altura de competir" en un torneo del cuál participaban 48 selecciones.

El expresidente de la AUF discrepó con la idea de que Uruguay "no haya aprovechado" a Marcelo Bielsa quien por más que "no lo discuto como profesional" a su entender, "en la etapa que dirigió a Uruguay no estuvo a la altura para sacar una selección competitiva a nivel mundial".

Valdez fue más allá y apuntó a que en Uruguay "no tenemos nada que aprender" de Bielsa y que era el entrenador argentino quien tenía que "sacar lo mejor" de cada uno de los jugadores del plantel. "Los resultados no fueron nada buenos", remarcó.

"Muchas veces nos enfocamos en los nombres pero no vemos como esa persona se adapta al club y al plantel. Lo que me llamó la atención fue que en los últimos años la selección perdió nivel competitivo no solo en la mayor sino que en las juveniles que es el futuro", sentenció.

El futuro para Uruguay

Analizando los resultados de los últimos dos mundiales, en dónde la selección uruguaya quedó por el camino en fase de grupos, Wilmar Valdez pidió "apuntar a una organización a futuro que haga que Uruguay salga a competir", como "lo hizo siempre"

"Tenemos una historia riquísima pero hay que poner la mira en competir a un alto nivel como en los últimos momentos de Tabárez. En ese momento, la selección se puso de nuevo en el candelero a nivel mundial, volviendo a los máximos niveles, pero eso se perdió", reafirmó el ex presidente de la AUF.

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