"De Bielsa no tenemos nada que aprender", apuntó Wilmar Valdez

Valdez fue más allá y apuntó a que en Uruguay "no tenemos nada que aprender" de Bielsa y que era el entrenador argentino quien tenía que "sacar lo mejor" de cada uno de los jugadores del plantel. "Los resultados no fueron nada buenos", remarcó.

"Muchas veces nos enfocamos en los nombres pero no vemos como esa persona se adapta al club y al plantel. Lo que me llamó la atención fue que en los últimos años la selección perdió nivel competitivo no solo en la mayor sino que en las juveniles que es el futuro", sentenció.

El futuro para Uruguay

Analizando los resultados de los últimos dos mundiales, en dónde la selección uruguaya quedó por el camino en fase de grupos, Wilmar Valdez pidió "apuntar a una organización a futuro que haga que Uruguay salga a competir", como "lo hizo siempre"

"Tenemos una historia riquísima pero hay que poner la mira en competir a un alto nivel como en los últimos momentos de Tabárez. En ese momento, la selección se puso de nuevo en el candelero a nivel mundial, volviendo a los máximos niveles, pero eso se perdió", reafirmó el ex presidente de la AUF.