Cuatro centros de Formación en Educación ocupados por plan de "titulación de cartón" de ANEP

Desde el Ceipa entienden que de esta forma "el título puede terminar no teniendo nada que ver con la formación del profesorado”, pero quienes lo obtengan "igualmente van a tener el mismo mérito en los concursos y por lo tanto van a competir por las horas de clase”. “Hay un gran porcentaje, casi un 40% de las personas a nivel nacional, que enseñan en secundaria o en UTU que no están tituladas”, describió Rojas.

En ese sentido alertó que “el ámbito profesional y laboral” se va a complicar “mucho con los egresados del profesorado”, sin mencionar que “no da una buena imagen a los estudiantes, dando a entender que se van a poder titular sin haber pasado por la educación” completa. “Se desvaloriza toda la formación” que se recibe en “los cuatro o más años de estudio”, señaló. El ingreso al campo laboral para los nuevos docentes “ya es complejo” debido “a los concursos que tienen muy en cuenta la antigüedad”, cuestionó.

El Ceipa busca “conseguir una mesa de negociación con el Codicen”, una reivindicación “a la que los centros del interior adhieren”, manifestó. Si “nos basamos en los estatutos” las resoluciones sobre la titulación de los educadores le corresponde al Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, “pero este plan del gobierno viene del Codicen” que es un escalafón superior. El CFE “no fue consultado y no hubo una aprobación previa del consejo”, donde hay representantes docentes y estudiantiles del subsistema. Las autoridades políticas del CFE sí apoyan la política de las autoridades centrales de la ANEP.

La plataforma completa de los estudiantes

Dentro de las reivindicaciones del Ceipa está alcanzar la meta histórica del 6% + 1% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación y la investigación. También reclaman por la creación de una Universidad de la Educación autónoma y cogobernada (con representación docente, de estudiantes y egresados). En lo que tiene que ver con reclamos puntuales, está la mejora de aspectos edilicios del IPA “que tiene salones con peligro de derrumbe”, con humedad, ventanas rotas “y un montón de condiciones que realmente no son propias de un ámbito de estudio saludable”, agregó Rojas. Estas situaciones edilicias “no son ajenas a otros institutos”, complementó.

Otro punto trata sobre “conseguir una participación estudiantil real para la construcción del plan de estudios 2027, que el gobierno quiere aprobar en setiembre”, amplió. “Se crearon organismos que no están funcionando” como la Comisión Nacional de Carrera “que todavía no se conformó y desde abril estamos a la espera”, expresó. Hay comisiones tripartitas “que se llegaron a prometer y no están trabajando”, agregó. Como estudiantes “no estamos al tanto de lo que está sucediendo con ese nuevo plan que se quiere implementar”, sintetizó.

“Lo mismo pasa con el protocolo de docentes acosadores” que sigue en procesos “hace un montón de tiempo” mientras las estudiantes siguen “viviendo situaciones que están muy mal en las aulas ”, denunció. “Hacen falta garantías económicas” de acceso al estudio como “más becas” porque las actuales “son totalmente insuficientes”, el apoyo en “boletos para estudiantes” en situaciones económicas complejas “o del interior que tampoco se están cubriendo totalmente”, señaló.

A principios de julio el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, fue entrevistado en Legitima Mañana, donde defendió el aumento previsto en la Rendición de Cuentas y allí aseguró que se trata "del mayor presupuesto de la historia del Uruguay destinado a educación". Caras y Caretas trató de comunicarse con los consejeros del gobierno en la ANEP pero no obtuvo respuestas.

La semana pasada hubo un paro nacional del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, también con motivo central de la "titulación de cartón" y en búsqueda de mayor presupuesto, que se instrumentó con una ocupación en el IPA en conjunto con el gremio estudiantil.

Según pudo saber Caras y Caretas con fuentes educativas el consejero estudiantil del CFE, Joaquín Dauson, egresó y dejó su cargo de representación, entre tanto aún no se han llamado elecciones para suplantarlo. Aunque sobre este punto Rojas expresó que “hubo una lista por la cuál Dauson fue electo” y que “podría asumir un suplente en su lugar”, en ese sentido los estudiantes se encuentran “en gestiones para poder concretarlo”.