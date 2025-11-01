Debuta Jadson Viera y Nacional va por ganar la Tabla Anual

Los albos están con 77 puntos, cinco arriba de Peñarol que tiene 72 por lo cual de ganarle a los albicelestes ya serán inalcanzables. En caso de empate deberán esperar que su rival de todas las horas no gane. Si los albos pierden, no solo Peñarol se consagrará en el Clausura, sino que además quedarán a dos puntos con una fecha por jugar.

Además, Nacional tiene 25 puntos en el Clausura, cuatro menos que Peñarol que tiene 29 a falta de 6 puntos por jugar.

El once de Viera

Viera tiene el desafío de conseguir armar un equipo que funcione en pocos partidos con la casi segura llegada a la definición por el Uruguayo.

Otro detalle interesante es que Viera, en su 4-3-3, probó al Diente como volante adelantado por el centro, con el regreso de Christian Olivia y Luciano Boggio. El que iría al banco de suplentes es Lucas Rodríguez.

En los tres de arriba, además de Villalba y Gómez, el DT si bien probó a Exequiel Mereles como extremo por izquierda, se decidió en colocar a Juan Cruz de los Santos.

La mayor duda del entrenador pasa por el lateral izquierdo. El técnico tiene dos opciones para enfrentar a Cerro: Diego Romero y el colombiano Juan Pablo Patiño.

De esta forma, el probable tricolor será con: Luis Mejía, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero o Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Nicolás López y Luciano Boggio; Lucas Villalba, Maximiliano Gómez y Juan Cruz de los Santos.

Cerro llega entonado

Cerro llegará a este partido con Nacional impulsado por haber derrotado en la fecha anterior 2-0 a Peñarol, tres puntos que le aseguraron su permanencia en primera división.

Los dirigidos por Tabaré Silva están novenos en la Anual (44), a dos puntos de Montevideo City Torque (46) en la pelea por el octavo lugar que clasificará a la Copa Sudamericana.

El partido será arbitrado por Andrés Matonte, acompañado desde las bandas por Héctor Bergaló, Alberto Piriz. En el VAR estarán al mando Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad.