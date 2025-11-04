Las multas que pagó Peñarol en 2025 y la chance que regrese Nández

Con esta nueva multa, Peñarol superó los US$ 231 en multas pagadas en 2025, entre sanciones de la AUF y la Conmebol. Solo en el Torneo Clausura ya fue multado por más de un millón de pesos, en la mayoría de los casos por el ingreso de banderas.

La chance del regreso de Nández

En las últimas horas surgió la noticia de que el jugador de la selección uruguaya Nahitan Nández podría recalar en Peñarol para la próxima temporada. El jugador defiende al equipo Al-Qadisiyah F.C de la Liga Profesional Saudí y cumplirá 30 años el 28 de diciembre. Según informó Minuto 1 de Radio Carve Deportiva en comunicación con el presidente carbonero Ignacio Ruglio, el mandatario descartó la posibilidad de que Nández juegue en Peñarol para la temporada 2026. Recordamos que el año próximo habrá Copa del Mundo, y el lateral o volante es pieza clave en el esquema del técnico argentino Marcelo Bielsa.

Sin embargo, habrá que esperar que ocurre en los próximos meses. Boca Juniors es otro del los interesados en Nández. El jugador estuvo hace unos años en el conjunto xeneize y dejó una gran imagen ante de partir al Cagliari de Italia.