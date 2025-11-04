Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Clausura | Campeonato Uruguayo | Peñarol

dos cupos en juego

Se fue la penúltima del Clausura: ¿Qué clubes aseguraron participación internacional?

La última fecha definirá el cuarto club que juegue Libertadores (Defensor Sporting o Juventud); y el último clasificado a la Sudamericana (Torque y Cerro Largo)

 Foto. Dante Fernandez / FocoUy
Pese a que resta una fecha, la participación internacional para la próxima temporada está prácticamente confirmada. Nacional, Peñarol y Liverpool jugarán Copa Libertadores, los negriazules irán directamente a fase de grupos únicamente si se consagra campeón uruguayo, sino irá a la segunda fase previa.

El cuarto cupo a la Libertadores, que ingresará en la primera fase de eliminación, se definirá entre Defensor Sporting y Juventud de Las Piedras. Hoy ambos están igualados en puntos pero la diferencia de goles es favorable al pedrense.

Para la Sudamericana, están clasificados quien no ingrese a la Libertadores (Defensor o Juventud), Boston River y Racing. Resta un lugar que lo disputarán Torque y Cerro Largo, pero la diferencia a favor del ciudadano es de tres puntos e incluso tiene una mayor diferencia de goles.

Resultados

  • Wanderers 2-2 Boston River
  • Progreso 0-5 MC Torque
  • Liverpool 0-1 Juventud
  • Cerro 0-0 Nacional
  • River Plate 1-1 Miramar Misiones
  • Racing 1-2 Danubio
  • Peñarol 2-1 Defensor Sporting
  • Plaza Colonia 0-2 Cerro Largo

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 32 (C)
  2. MC Torque - 27
  3. Nacional - 26
  4. Boston River - 25
  5. Liverpool - 25
  6. Cerro - 23
  7. Defensor Sporting - 22
  8. Cerro Largo - 22
  9. Danubio - 18
  10. Progreso - 17
  11. Juventud de Las Piedras - 15
  12. Racing - 14
  13. Miramar Misiones - 13
  14. River Plate - 11
  15. Plaza Colonia - 8
  16. Wanderers -7

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 78
  2. Peñarol - 75
  3. Liverpool - 65
  4. Juventud de Las Piedras - 60
  5. Defensor Sporting - 60
  6. Boston River - 54
  7. Racing - 50
  8. MC Torque - 49
  9. Cerro Largo - 46
  10. Cerro - 45
  11. Danubio - 40
  12. Progreso - 38
  13. Plaza Colonia - 35
  14. Wanderers - 31
  15. Miramar Misiones - 29
  16. River Plate - 26

Descenso: River Plate 0.904 (D), Miramar Misiones 0.945 (D), Plaza Colonia 0.972 (D), Progreso 1.068, Wanderers 1.082.

