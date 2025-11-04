Se fue la penúltima del Clausura: ¿Qué clubes aseguraron participación internacional?

Para la Sudamericana, están clasificados quien no ingrese a la Libertadores (Defensor o Juventud), Boston River y Racing. Resta un lugar que lo disputarán Torque y Cerro Largo, pero la diferencia a favor del ciudadano es de tres puntos e incluso tiene una mayor diferencia de goles.
Resultados
- Wanderers 2-2 Boston River
- Progreso 0-5 MC Torque
- Liverpool 0-1 Juventud
- Cerro 0-0 Nacional
- River Plate 1-1 Miramar Misiones
- Racing 1-2 Danubio
- Peñarol 2-1 Defensor Sporting
- Plaza Colonia 0-2 Cerro Largo
Posiciones Clausura
- Peñarol - 32 (C)
- MC Torque - 27
- Nacional - 26
- Boston River - 25
- Liverpool - 25
- Cerro - 23
- Defensor Sporting - 22
- Cerro Largo - 22
- Danubio - 18
- Progreso - 17
- Juventud de Las Piedras - 15
- Racing - 14
- Miramar Misiones - 13
- River Plate - 11
- Plaza Colonia - 8
- Wanderers -7
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 78
- Peñarol - 75
- Liverpool - 65
- Juventud de Las Piedras - 60
- Defensor Sporting - 60
- Boston River - 54
- Racing - 50
- MC Torque - 49
- Cerro Largo - 46
- Cerro - 45
- Danubio - 40
- Progreso - 38
- Plaza Colonia - 35
- Wanderers - 31
- Miramar Misiones - 29
- River Plate - 26
Descenso: River Plate 0.904 (D), Miramar Misiones 0.945 (D), Plaza Colonia 0.972 (D), Progreso 1.068, Wanderers 1.082.