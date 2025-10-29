Peñarol y Plaza Colonia definen este miércoles la Copa AUF Uruguay

Ahora será el turno de carboneros y patas blancas. Dos equipos con realidades muy diferentes en el Campeonato Uruguayo ya que mientras Plaza Colonia lucha por la permanencia en Primera, Peñarol está a un triunfo de ganar el Torneo Clausura para meterse en la definición del torneo.

Y si nos guiamos por lo que pasó el fin de semana con los dos protagonistas de esta película, la preocupación debería estar del lado de Peñarol, que perdió en su visita a Cerro 2-0 en el Estadio Tróccoli, al tiempo que los colonienses sacaron una victoria de oro en Las Piedras 2-0 ante Juventud.

De la mano del profe Alberto Mena, el equipo pata blanca sabe que su principal objetivo está en salvarse del descenso, pero hoy buscará abstraerse de esa presión que esa meta conlleva y jugará nada menos que por un título de campeón, algo que si consigue, será histórico ya que nunca conquistó este torneo y además, sería tras vencer a un grande.

En Peñarol, la Copa AUF Uruguay no estaba en los grandes objetivos del 2025, pero los resultados depositaron al equipo de Diego Aguirre en semis primero, jugó con titulares, ganó y ahora tendrá la chance de lograr este certamen por primera vez.

El equipo de Diego Aguirre tendrá el retorno de Nahuel Herrera a la titularidad luego de no poder jugar el fin de semana por estar suspendido por el Clausura. Sin embargo, no contará con Diego García -afronta un juicio oral en Argentina- y recién estaría arribando a Montevideo el viernes por la noche.

Peñarol-Plaza

El partido entre Peñarol y Plaza Colonia se jugará desde la hora 20:30 en el Estadio Centenario y será arbitrado por Esteban Guerra secundado por Marcos Rosamen y Franco Mieres. el VAR estará a cargo de Yimmy Álvarez y Federico Piccardo.

Peñarol jugaría con Brian Cortés; Jesús Trindade, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Lucas Hernández; Eric Remedi, Diego Sosa, Jaime Báez, Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Por su parte Plaza saldría al campo de juego con Joaquín Silva; Valentino Wurth, Máximo Lorenzi, Ezequiel Velázquez, Juan Manuel Ramos; Lucas Carrizo, Santiago Otegui, Diego Villalba, Yvo Calleros; Alex Da Costa y Benjamín Acosta.