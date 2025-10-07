Defensor Sporting venció a Wanderers y el bohemio se hunde en la tabla

En la noche del lunes se cerró la décima fecha del Torneo Clausura, con el triunfo de Defensor Sporting 2 a 1 frente a Wanderers, partido que tuvo lugar en el Estadio Luis Franzini. Con este resultado, el bohemio se hunde en los promedios.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Los goles del encuentro llegaron en la segunda mitad. Alexander Machado, con un gran remate cruzado, puso al equipo violeta a los tres minutos del complemento.
Wanderers logró igualar las acciones a los 62 minutos gracias a una gran aparición por el segundo palo de Paulo Lima, pero apenas cinco minutos más tarde, Defensor Sporting volvería a ponerse en ventaja. Lucas Agazzi aprovechó un error en la salida, para hacerse con la pelota y definir ante la salida del golero bohemio.
La victoria deja a Defensor Sporting en el cuarto lugar de la Anual, quedándose con el último lugar en la Copa Libertadores. En la otra vereda está Wanderers, que el resultado lo complica definitivamnete en el descenso, lleva cinco derrotas consecutivas por lo que Cerro, Progeso y Plaza Colonia se le acercan con peligro.
Defensor Sporting
Kevin Dawson, Nahuel Furtado, Guillermo De los Santos, Juan Viacava, Patricio Pacifico (88′ Marco Saravia), Germán Barrios (59′ Nicolás Wunsch), Mauricio Amaro (46′ Lucas De Los Santos), Lucas Agazzi, José Álvarez, Alexander Machado (76′ Nahuel Sena), Lautaro Navarro (59′ Diego Abreu)
DT: Ignacio Ithurralde
Wanderers
Jhonny Da Silva, Leandro Zazpe (84′ Pablo Suárez), Paulo Lima, Mateo Acosta, Germán Gabriel (61′ Andrew Teuten), Bruno Veglio (77′ Martín Bértola), Francisco Cerro (61′ Nicolás Queiroz), Martín Suárez, Rodrigo Rivero, Jonás Luna, Mateo Martínez (61′ Kevin Parzajuk)
DT: Daniel Carreño