Defensor Sporting venció a Wanderers y el bohemio se hunde en la tabla

La victoria deja a Defensor Sporting en el cuarto lugar de la Anual, quedándose con el último lugar en la Copa Libertadores. En la otra vereda está Wanderers, que el resultado lo complica definitivamnete en el descenso, lleva cinco derrotas consecutivas por lo que Cerro, Progeso y Plaza Colonia se le acercan con peligro.

Defensor Sporting

Kevin Dawson, Nahuel Furtado, Guillermo De los Santos, Juan Viacava, Patricio Pacifico (88′ Marco Saravia), Germán Barrios (59′ Nicolás Wunsch), Mauricio Amaro (46′ Lucas De Los Santos), Lucas Agazzi, José Álvarez, Alexander Machado (76′ Nahuel Sena), Lautaro Navarro (59′ Diego Abreu)

DT: Ignacio Ithurralde

Wanderers

Jhonny Da Silva, Leandro Zazpe (84′ Pablo Suárez), Paulo Lima, Mateo Acosta, Germán Gabriel (61′ Andrew Teuten), Bruno Veglio (77′ Martín Bértola), Francisco Cerro (61′ Nicolás Queiroz), Martín Suárez, Rodrigo Rivero, Jonás Luna, Mateo Martínez (61′ Kevin Parzajuk)

DT: Daniel Carreño