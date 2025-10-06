Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Clausura | Peñarol | Defensor Sporting

Nacional lidera la Anual

Se cierra la décima del Clausura: Peñarol líder, River descendido

Desde las 19:00, Defensor Sporting va a recibir a Wanderers en el Estadio Luis Franzini, partido que cerrará la décima fecha del Clausura.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Esta noche se va a cerrar la décima fecha del Torneo Clausura, con el partido que disputarán Defensor Sporting y Wanderers en el Estadio Luis Franzini a las 19:00 horas. Peñarol avanza a pasos agigantados hacia la obtención del segundo torneo corto del año, mientras Nacional se afianza en la Anual.

Lo más destacado este fin de semana, es el descenso de River Plate a la Segunda División, al tiempo que Miramar Misiones se complica. Progreso ganó un duelo directo ante Cerro y sueña con mantenerse en la máxima categoría, mientras que Plaza Colonia sumó tres puntos de oro ante Racing.

Resultados

  • River Plate 0-1 Liverpool
  • MC Torque 3-0 Miramar Misiones
  • Boston River 0-0 Juventud
  • Nacional 2-1 Cerro Largo
  • Progreso 2-0 Cerro
  • Racing 0-1 Plaza Colonia
  • Peñarol 2-0 Danubio
  • 19:00 - Defensor Sporting vs Wanderers

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 25
  2. Nacional - 20
  3. MC Torque - 20
  4. Boston River - 19
  5. Liverpool - 18
  6. Cerro Largo - 16
  7. Defensor Sporting - 16 (-1)
  8. Progreso - 14
  9. Danubio - 13
  10. Cerro - 13
  11. Miramar Misiones - 11
  12. Juventud de Las Piedras - 11
  13. Racing - 11
  14. Plaza Colonia - 5
  15. Wanderers - 4 (-1)
  16. River Plate - 3

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 72
  2. Peñarol - 68
  3. Liverpool - 58
  4. Juventud de Las Piedras - 56
  5. Defensor Sporting - 54 (-1)
  6. Boston River - 48
  7. Racing - 47
  8. MC Torque - 42
  9. Cerro Largo - 40
  10. Danubio - 35
  11. Cerro - 35
  12. Progreso - 35
  13. Plaza Colonia - 32
  14. Wanderers - 28
  15. Miramar Misiones - 27
  16. River Plate - 18

Descenso: River Plate 0.841 (D), Miramar Misiones 0.971, Plaza Colonia 1.000, Cerro 1.072, Progreso 1.087, Wanderers 1.118.

