Esta noche se va a cerrar la décima fecha del Torneo Clausura, con el partido que disputarán Defensor Sporting y Wanderers en el Estadio Luis Franzini a las 19:00 horas. Peñarol avanza a pasos agigantados hacia la obtención del segundo torneo corto del año, mientras Nacional se afianza en la Anual.
Nacional lidera la Anual
Se cierra la décima del Clausura: Peñarol líder, River descendido
Desde las 19:00, Defensor Sporting va a recibir a Wanderers en el Estadio Luis Franzini, partido que cerrará la décima fecha del Clausura.