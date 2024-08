Diego Aguirre: " No me gusta el amateurismo y la falta de organización"

En el programa 100% Deporte de la Sport 890, Diego Aguirre afirmó que “no estuve de acuerdo” con la idea de postergar el inicio del Clausura, y que al momento de que fue consultado sobre esto, “dije que no quería”. “Nosotros trabajamos con un plan y un calendario y cuanto antes comience el campeonato mejor para que después no se nos junten los partidos”, afirmó. Además, agregó que “no me gusta el amateurismo y la falta de organización”.