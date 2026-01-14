Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Playa del Carmen | Mundial |

Lugar tengo

FIFA confirmó Playa del Carmen como sede de concentración de Uruguay

El plantel de la selección uruguaya, concentrará en Playa del Carmen durante todo el Mundial. Esta había sido la sede elegida por Marcelo Bielsa.

Playa del Carmen, la sede de Uruguay para el Mundial.

Playa del Carmen, la sede de Uruguay para el Mundial.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Luego de un análisis en el que participaron Marcelo Bielsa, Diego Estavillo (preparado físico) y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, se entendió que Playa del Carmen cumplía con todos los requisitos para albergar al plantel de la selección.

Esto fue presentado ante la FIFA, quien luego de determinar que ninguna selección de mayor ranking la había solicitado, se le otorgó a Uruguay este lugar de concentración.

Además de Playa del Carmen, la AUF había presentado otras cuatro sedes posible que eran, como segunda opción Tampa y luego Atlanta, Boca Ratón y Austin, todas ciudades de Estados Unidos.

La elección de Playa del Carmen

Según explicó la AUF, Playa del Carmen fue "la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste".

Estás son las condiciones que llevaron a la elección de esta ciudad:

  • Infraestructura integrada: alojamiento, campos de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo en un mismo complejo, eliminando traslados diarios que en otras sedes podían superar los 40 minutos.
  • Alojamiento exclusivo: módulos independientes con capacidad y distribución similares a las del Complejo Celeste, favoreciendo la privacidad y la dinámica interna del grupo.
  • Espacios abiertos y zonas verdes: un entorno especialmente valorado para una convivencia prolongada, priorizando el bienestar general de la delegación frente a opciones urbanas más cerradas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar