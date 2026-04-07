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Deportes Mutual | Scotti |

para el período 2026-2030

Diego Scotti fue reelecto como presidente de la Mutual

Sergio Pérez y Maximiliano Russo serán los vicepresidentes de la Mutual, mientras que Mitchell Duarte el secretario general.

Diego Soctti reelecto presidente de la Mutual.

Diego Soctti reelecto presidente de la Mutual.

 Pablo Vignali/ adhocFOTOS
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Caras y Caretas Diario

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Este lunes, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) llevó a cabo su acto eleccionario en dónde se ratificó a Diego Scotti como el presidente de la gremial por el período de 2026 al 2030, elecciones que tuvo una lista única.

Además de Scotti como presidente, Sergio Pérez y Maximiliano Russo serán los vicepresidentes y Mitchell Duarte el secretario general. Por su parte, Gonzalo Sena seguirá siendo el tesorero mientras que Fabricio Santos y Andrés Raveccca serán los vocales.

"Asumimos este nuevo periodo con la misma responsabilidad y compromiso que nos trajo hasta acá y con una agenda marcada por la defensa de los derechos y los intereses de los y las futbolistas", escribió la Mutual en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La integración de la Mutual para el período 2026 - 2030

Así quedó integrada la Mutual tras las elecciones llevadas a cabo este lunes.

Comisión Directiva

  1. Diego Scotti
  2. Mitchell Duarte
  3. Sergio Pérez
  4. Maximiliano Russo
  5. Gonzalo Sena
  6. Fabricio Santos,
  7. Andrés Ravecca
  8. Alejandro Villoldo
  9. Martín González
  10. Andrés Barboza
  11. Sebastián Britos
  12. Lucas Rodríguez
  13. Matías Soto
  14. Damián Frascarelli

Comisión Fiscal

  1. Ernesto Hernández
  2. Alberto Eirardi
  3. Federico Rodríguez
  4. Pablo Pírez
  5. José Varela
  6. Facundo Tealde

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