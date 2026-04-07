Diego Scotti fue reelecto como presidente de la Mutual

Este lunes, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) llevó a cabo su acto eleccionario en dónde se ratificó a Diego Scotti como el presidente de la gremial por el período de 2026 al 2030, elecciones que tuvo una lista única.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Además de Scotti como presidente, Sergio Pérez y Maximiliano Russo serán los vicepresidentes y Mitchell Duarte el secretario general. Por su parte, Gonzalo Sena seguirá siendo el tesorero mientras que Fabricio Santos y Andrés Raveccca serán los vocales.
"Asumimos este nuevo periodo con la misma responsabilidad y compromiso que nos trajo hasta acá y con una agenda marcada por la defensa de los derechos y los intereses de los y las futbolistas", escribió la Mutual en un comunicado publicado en sus redes sociales.
La integración de la Mutual para el período 2026 - 2030
Así quedó integrada la Mutual tras las elecciones llevadas a cabo este lunes.
Comisión Directiva
- Diego Scotti
- Mitchell Duarte
- Sergio Pérez
- Maximiliano Russo
- Gonzalo Sena
- Fabricio Santos,
- Andrés Ravecca
- Alejandro Villoldo
- Martín González
- Andrés Barboza
- Sebastián Britos
- Lucas Rodríguez
- Matías Soto
- Damián Frascarelli
Comisión Fiscal
- Ernesto Hernández
- Alberto Eirardi
- Federico Rodríguez
- Pablo Pírez
- José Varela
- Facundo Tealde