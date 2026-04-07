Peñarol sueña con la Copa Libertadores y Aguirre alimenta la utopía carbonera

Respecto a la ilusión del hincha y las declaraciones de Leo Fernández sobre la búsqueda de la "sexta", el entrenador se mostró alineado con ese sentimiento: "Tal vez no sea algo racional, porque los favoritos son otros equipos, pero Peñarol ha dado sorpresas históricamente. Vamos a darlo todo".

Gestión del plantel y bajas sensibles

Una de las novedades principales es la ausencia de Abel Hernández en la lista de viajeros. Aguirre explicó que, tras el reciente retorno a la actividad del delantero luego de dos meses de inactividad, se optó por preservarlo: "Entendimos que era demasiado viaje y había riesgo. Preferimos que se quede trabajando en Uruguay pensando en los próximos compromisos ante Liverpool y Platense".

Por otro lado, el técnico celebró la recuperación de Eduardo Darias y Leandro Umpiérrez, subrayando que el equipo comienza a completar el plantel tras un inicio de año marcado por las lesiones. Asimismo, tuvo palabras de elogio para el colombiano Luis Angulo, de gran presente goleador: "Se está adaptando muy bien. En un plantel con 15 incorporaciones nuevas, que los jugadores alcancen un buen nivel rápido es importantísimo".

Delegación confirmada

Para el duelo en Bogotá, Peñarol contará con los arqueros Sebastián Britos, Paulo Da Costa y Leandro Díaz. La defensa estará integrada por Lemos, Ferreira, Madruga, Escobar, Rodríguez, Olivera y González. En el mediocampo figuran Remedi, N. Fernández, Darias, Barbas, Trindade, L. Fernández, F. González, Togni y Umpiérrez; mientras que el ataque estará liderado por Muhlethaler, Angulo, Batista y Arezzo.