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Deportes Peñarol | Copa Libertadores | Aguirre

Ganar la sexta

Peñarol sueña con la Copa Libertadores y Aguirre alimenta la utopía carbonera

Aguirre analizó el estreno ante Independiente Santa Fe, destacó el regreso de jugadores clave y explicó los motivos de la ausencia de Abel Hernández.

Diego Aguirre, Peñarol.

Diego Aguirre, Peñarol.

 Foto: FocoUy
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En la víspera del debut de Peñarol en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, Diego Aguirre brindó una conferencia de prensa donde transmitió la expectativa y el compromiso del plantel ante el inicio del certamen continental. El "Carbonero" se enfrentará este jueves a Independiente Santa Fe en Colombia, en lo que será la primera jornada del Grupo E, zona que comparte además con Corinthians y Platense.

"La Copa libertadores es mi obsesión..."

"Es el campeonato más lindo para jugar, el más emocionante" afirmó Aguirre, quien destacó que el club ha recuperado el respeto internacional en las últimas temporadas. "Sentimos que en estos últimos dos años Peñarol ha vuelto a competir. Tenemos la obligación de responder y sostener ese nivel", aseguró el DT.

Objetivos y la mística copera

Consultado sobre las metas para esta edición, Aguirre fue claro al señalar que la prioridad absoluta es la clasificación: "Nuestro claro objetivo es pasar la fase como primera cosa; después empieza otra historia. Nos tocó un grupo difícil y tenemos que sumar todos los puntos posibles".

Respecto a la ilusión del hincha y las declaraciones de Leo Fernández sobre la búsqueda de la "sexta", el entrenador se mostró alineado con ese sentimiento: "Tal vez no sea algo racional, porque los favoritos son otros equipos, pero Peñarol ha dado sorpresas históricamente. Vamos a darlo todo".

Gestión del plantel y bajas sensibles

Una de las novedades principales es la ausencia de Abel Hernández en la lista de viajeros. Aguirre explicó que, tras el reciente retorno a la actividad del delantero luego de dos meses de inactividad, se optó por preservarlo: "Entendimos que era demasiado viaje y había riesgo. Preferimos que se quede trabajando en Uruguay pensando en los próximos compromisos ante Liverpool y Platense".

Por otro lado, el técnico celebró la recuperación de Eduardo Darias y Leandro Umpiérrez, subrayando que el equipo comienza a completar el plantel tras un inicio de año marcado por las lesiones. Asimismo, tuvo palabras de elogio para el colombiano Luis Angulo, de gran presente goleador: "Se está adaptando muy bien. En un plantel con 15 incorporaciones nuevas, que los jugadores alcancen un buen nivel rápido es importantísimo".

Delegación confirmada

Para el duelo en Bogotá, Peñarol contará con los arqueros Sebastián Britos, Paulo Da Costa y Leandro Díaz. La defensa estará integrada por Lemos, Ferreira, Madruga, Escobar, Rodríguez, Olivera y González. En el mediocampo figuran Remedi, N. Fernández, Darias, Barbas, Trindade, L. Fernández, F. González, Togni y Umpiérrez; mientras que el ataque estará liderado por Muhlethaler, Angulo, Batista y Arezzo.

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