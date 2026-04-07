Con varias dudas, Nacional espera su debut en la Libertadores

¿El diente López, Gonzalo Carneiro, los dos? Esa es una de las dudas más grandes que genera este primer partido de copa. Todas las dudas pasan por el momento sanitario que esta teniendo el plantel tricolor. Desde el arco, hasta la delantera pasando por todos los sectores hay un lesionado casi que por puesto en Nacional.

Luis Mejía, tendrá para aproximadamente 10, al igual que camilo cándido. El orto lateral Emiliano Ancehta recién empezó la recuperación y debe de espera 20 días. Maximiliano Silvera no viajo por precaución pero es muy factible que el próximo fin de semana cuando Nacional visite a Deportivo Maldonado este en la convocatoria y tenga minutos luego de recuperarse de su desgarro.

Repasando en limpio y sin confirmar, nos acercamos a un posible once de Nacional para el día de mañana.

Ignacio Suárez en el arco.

Línea de 4 con, Juan de Dios pintado, Sebastián Coates, Tomás Viera y Federico Bais. En la mitad de la cancha estarían, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro. En el ataque, Tomás Veron Lupi. Nicolas el diente López y Maximiliano Gómez. Este sin confirmar podría ser el once que debute en Copa Libertadores ante Coquimbo.

La actualidad del equipo chileno dice que por la Liga De Primera, disputó 8 partidos con 4 victorias y 4 derrotas. Está con 12 puntos y en el puesto 8 de la tabla.

Viene de ganar 2 partidos seguidos uno ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga y el último fin de semana ganó ante Deportes Cobresal 3 a 2 por la Liga de primera.

A Jorge Bava le quedan poco más de 24 horas, para tratar de armar el mejor once y empezar con el pie derecho esta edición de la copa libertadores