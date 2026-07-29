Nacional eliminado: no le dio, se quedó sin combustible y cerró el enganche

En el segundo tiempo la historia cambio. El físico no le dio, el equipo se quedó sin "combustible". Tigre creció, descontó y se terminó la historia.

Los cambios tampoco revitalizaron al equipo Lodeiro, Rodrigo Martínez, Santiago Silva y Pavel Núñez no dieron la talla y el equipo se fue desdibujando y no llegó sobre el arco local.

Qué significa esto: Nacional contrató mal. Jorge Bava planteo un partido inteligente con lo que tenia y cuando recurrió a las variantes no tuvo respuesta. Eso indica que no tiene un buen plantel y en un partido de copa internacional eso no notó.

Bava habló al finalizar el partido y fue contundente: "Tengo la amargura de no poder clasificar. Fue un gran primer tiempo, pero resultó difícil mantener esa intensidad durante los 90 minutos. Ellos ajustaron para el complemento, nos costó encontrar los espacios de los 45 minutos iniciales y, jugando con la incomodidad del resultado encontraron contras que nos complicaron", aseguró.

"Hipotecamos gran parte de la clasificación en Montevideo y nos tocó venir a bailar con la más fea. El equipo reaccionó de muy buena manera, tuvo un primer tiempo arrollador. No pudimos mantenerlo en el segundo, pero mejoramos muchos aspectos".

"Hoy quedó demostrado que sí se puede. Ese primer tiempo fue una muestra de lo que buscamos. La intensidad, el coraje y la vergüenza deportiva con la que salieron a jugar me dejaron tranquilo. No era fácil el escenario y el equipo lo asumió con mucha personalidad", finalizó.

Botta cerrado

Finalmente Nacional abrochó una incorporación que puede cambiar la imagen del equipo. El tricolor estaba buscando un volante ofensivo que se haga cargo de las transiciones del equipo, que meta una pelota de gol o que maneje la pelota parada. Rubén Botta es el jugador que eligió por la directiva, o por lo menos, el que pudo contratar.

Lo cierto es que Nacional cerro al volante de 36 años con pasado por Europa y estará llegando en las próximas horas a Montevideo para incorporarse el equipo que dirige Jorge Bava. El enganche llega libre después de rescindir con Defensa y Justicia.