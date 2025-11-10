Dirigentes de Peñarol explotaron por la no expulsión de Maxi Gómez: "Roja acá y en la luna"

La infracción de Gómez

Ya en el tiempo adicionado del partido que Nacional empató 1-1 frente a Defensor Sporting hubo una dura infracción de Maximiliano Gómez sobre Lucas Agazzi que Leodán González ni siquiera sancionó como falta. Más allá de que el contacto fue mínimo, la forma de tirarse merecía una segunda amonestación.

Un rato antes, a los 85’, el delantero tricolor había visto la tarjeta amarilla por otra falta (polémica) sobre el mismo jugador, por lo que debía ser expulsado, lo que hubiera significado para él perderse la primera final del Campeonato Uruguayo ante Liverpool o Peñarol.

Minutos después de finalizado el partido, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, hizo referencia a la jugada a través de un estado de WhatsApp. “Y hay gente que defiende todo esto. Solo te tirás así si sabés que vas de la mano y no te va a pasar nada”, escribió.

“Roja acá y en la luna. Es una vergüenza lo que han hecho con el fútbol. Lo que nos espera, no van a poder”, agregó el máximo directivo aurinegro, al tiempo que el delegado Gonzalo Moratorio publicó un video de la jugada en su cuenta de X y agregó: “sinvergüenzas”.

Jorge Barrera, expresidente mirasol, también compartió su opinión a través de Twitter. “Nunca he creído en la confrontación ni en la queja recurrente. Pero hay hechos que se comentan solos. Y esto no tiene otro calificativo. Un bochorno”, escribió.