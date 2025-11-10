Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Ignacio Ruglio | Gómez

"sinvergüenzas"

Dirigentes de Peñarol explotaron por la no expulsión de Maxi Gómez: "Roja acá y en la luna"

"Solo te tirás así si sabés que vas de la mano y no te va a pasar nada”, escribió el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

Dirigentes de Peñarol explotaron contra Leodan González.
El arbitraje de Leodán González no fue el mejor en la tarde de este domingo en el Estadio Luis Franzini. Aunque hay que destacar que es un juez que siempre está al lado de las jugadas, no en todas tuvo la mejor percepción, lo que generó duras críticas de Defensor Sporting y también de Peñarol.

Por ejemplo, en el primer tiempo Defensor Sporting protestó enérgicamente por una infracción de Juan Cruz de los Santos sobre Lucas Agazzi que terminó con una situación clara de gol para Nacional que Luciano Boggio desaprovechó entrando al área chica. El enojo se intensificó porque un minuto antes el árbitro había pitado una falta similar a favor de los tricolores.

Pero más allá de jugadas que son extremadamente subjetivas, la gran polémica de la tarde se dio a falta de un minuto y medio para el final, cuando Maxi Gómez se tiró con las dos piernas hacia adelante con una fuerza desmedida contra Agazzi cuando ya no tenía chances de llegar a disputar el balón. Era una falta de amarilla, más allá de que Leodán González no cobró la infracción y que el impacto no terminó siendo tan grave.

La infracción de Gómez

Ya en el tiempo adicionado del partido que Nacional empató 1-1 frente a Defensor Sporting hubo una dura infracción de Maximiliano Gómez sobre Lucas Agazzi que Leodán González ni siquiera sancionó como falta. Más allá de que el contacto fue mínimo, la forma de tirarse merecía una segunda amonestación.

Un rato antes, a los 85’, el delantero tricolor había visto la tarjeta amarilla por otra falta (polémica) sobre el mismo jugador, por lo que debía ser expulsado, lo que hubiera significado para él perderse la primera final del Campeonato Uruguayo ante Liverpool o Peñarol.

Minutos después de finalizado el partido, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, hizo referencia a la jugada a través de un estado de WhatsApp. “Y hay gente que defiende todo esto. Solo te tirás así si sabés que vas de la mano y no te va a pasar nada”, escribió.

“Roja acá y en la luna. Es una vergüenza lo que han hecho con el fútbol. Lo que nos espera, no van a poder”, agregó el máximo directivo aurinegro, al tiempo que el delegado Gonzalo Moratorio publicó un video de la jugada en su cuenta de X y agregó: “sinvergüenzas”.

Jorge Barrera, expresidente mirasol, también compartió su opinión a través de Twitter. “Nunca he creído en la confrontación ni en la queja recurrente. Pero hay hechos que se comentan solos. Y esto no tiene otro calificativo. Un bochorno”, escribió.

Temas

