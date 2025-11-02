Peñarol va por el Clausura y seguir vivo en la Anual

Además, mantendría chances en la Tabla Anual hasta la última fecha tras el traspié de Nacional de este sábado.

Bajas sensibles y cambios obligados

Para este compromiso, Aguirre no podrá contar con su capitán Maximiliano Olivera, que padece una molestia muscular. A esa baja se suma Emanuel Gularte, suspendido por acumulación de amarillas.

El once probable que maneja la “Fiera” sería: Brayan Cortés; Jesús Trindade, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Lucas Hernández; Leonardo Fernández, Ignacio Sosa, Eric Remedi y Jaime Báez; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Tanto Sosa como Remedi tienen cuatro tarjetas amarillas, por lo que podrían buscar la quinta en este duelo para cumplir la suspensión ante Montevideo City Torque en la última fecha, pensando ya en la definición del Uruguayo.

Una posible novedad en la convocatoria será el regreso del juvenil Leandro Umpiérrez, quien superó una molestia física y estará a la orden para integrar el banco de suplentes.

Campeón del Siglo colmado

El encuentro será dirigido por Gustavo Tejera, con Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa como asistentes. Anahí Fernández oficiará de cuarta árbitra, mientras que en el VAR estarán Antonio García y Santiago Fernández.

Con un Campeón del Siglo que promete un marco multitudinario, Peñarol buscará este sábado dar otro paso rumbo al Uruguayo y cerrar el año con un nuevo título en sus vitrinas.