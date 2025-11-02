Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Clausura | Campeón del Siglo

Partido decisivo

Peñarol va por el Clausura y seguir vivo en la Anual

Peñarol juega esta tarde ante Defensor Sporting con dos objetivos importantes: consagrarse en el Torneo Clausura y dar pelea hasta la última fecha en la Anual.

Peñarol puede ganar el Torneo Clausura contra Defensor.

Por Redacción de Caras y Caretas

Peñarol tendrá este domingo desde las 19:00 horas una cita clave en el Campeón del Siglo, donde recibirá a Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura. El estadio promete estar repleto para un partido que podría darle al equipo de Diego Aguirre un nuevo título corto.

Los carboneros llegan al encuentro tras consagrarse por primera vez campeones de la Copa AUF Uruguay, luego de vencer a Plaza Colonia en la final. Sin embargo, en la última fecha del Clausura sufrieron una derrota preocupante ante Cerro en el Tróccoli, lo que encendió algunas alarmas en el plano futbolístico.

A pesar de ese traspié, el panorama sigue siendo favorable: si Peñarol vence a Defensor Sporting en su casa, será inalcanzable para sus perseguidores y se quedará con el Clausura, ya que mantendrá al menos cuatro puntos de ventaja a falta de una fecha. Esto le garantizaría un lugar en la semifinal del Campeonato Uruguayo frente a Liverpool, campeón del Apertura, con la posibilidad de definir el título ante Nacional.

Además, mantendría chances en la Tabla Anual hasta la última fecha tras el traspié de Nacional de este sábado.

Bajas sensibles y cambios obligados

Para este compromiso, Aguirre no podrá contar con su capitán Maximiliano Olivera, que padece una molestia muscular. A esa baja se suma Emanuel Gularte, suspendido por acumulación de amarillas.

El once probable que maneja la “Fiera” sería: Brayan Cortés; Jesús Trindade, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Lucas Hernández; Leonardo Fernández, Ignacio Sosa, Eric Remedi y Jaime Báez; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Tanto Sosa como Remedi tienen cuatro tarjetas amarillas, por lo que podrían buscar la quinta en este duelo para cumplir la suspensión ante Montevideo City Torque en la última fecha, pensando ya en la definición del Uruguayo.

Una posible novedad en la convocatoria será el regreso del juvenil Leandro Umpiérrez, quien superó una molestia física y estará a la orden para integrar el banco de suplentes.

Campeón del Siglo colmado

El encuentro será dirigido por Gustavo Tejera, con Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa como asistentes. Anahí Fernández oficiará de cuarta árbitra, mientras que en el VAR estarán Antonio García y Santiago Fernández.

Con un Campeón del Siglo que promete un marco multitudinario, Peñarol buscará este sábado dar otro paso rumbo al Uruguayo y cerrar el año con un nuevo título en sus vitrinas.

