Nacional y un solo objetivo: ganar y acercarse a la obtención de la Tabla Anual

Nacional, en principio, no contarían con Christian Oliva en zona de volantes y tampoco llegará al cien por ciento Nicolás López que aún se mantiene con dolor en su recuperación de una esguince de tobillo.

Entre los retornos que tendrá Peirano,es clave el de Luis Mejía en el arco, tras su pasaje por la selección panameña, una garantía de seguridad bajo los tres palos.

También estará de arranque Lucas Rodríguez, que presentó una dolencia a principios de la semana, pero superó la prueba física y se sostendrá como principal motor en la recuperación del mediocampo.

Pero habrá otras modificaciones. Por ejemplo Lucas Villalba, el venezolano Rómulo Otero y Gonzalo Carneiro tienen gran chance de arrancar el partido ante los de Villa Dolores.

En principio el once que se perfila es: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Villalba, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Rómulo Otero; Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Nacional está primero en la Anual con 73 puntos, cuatro delante de Peñarol, mientras que los carboneros son punteros del Clausura cinco por delante.

Miramar buscará llevarse algo

A su frente estará Miramar Misiones, que llega tras igualar 2-2 con los carboneros en el Silvestre Landoni de Durazno y están sumamente complicados con la permanencia en primera división, donde solo superan al ya descendido River Plate y a Plaza Colonia que duplica, por lo cual necesitan llevarse algo del Gran Parque Central.

El árbitro del partido ante los Cebritas será Javier Burgos, acompañado de Mathías Muniz y Federico Piccardo. Felipe Vikonis será el cuarto y el VAR lo integrarán Christian Ferreyra y Martin Soppi.