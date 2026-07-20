Incidentes entre Rentistas y Cerrito: podría haber cambio radical en la investigación

Jean Martinez, futbolista de Rentistas, tuvo que ser atendido por personal médico. Pese a que desde la dirigencia anunció que presentará una denuncia por la agresión al futbolista, Faria sostuvo que según sus versiones “el futbolista participó junto a dos personas más vinculadas a los grandes de la riña”.

“Esto puede cambiar la carátula de los incidentes porque la policía reprime una riña, no agrede a una persona. La policía se encuentra con una riña y actúa en base al protocolo. Estoy hablando de un giro radical en el tema porque el futbolista debía estar en el vestuario y no involucrado en una riña”, contó el conductor del programa.

Denuncia contra presidente de la SAD de Rentistas

Durante el programa, Ernesto Faria reveló que Daniel Rodríguez (4to árbitro del partido), presentó una denuncia penal contra el presidente de la SAD de Rentistas por amenas e insultos racistas.

Según se informó en Tarde de Fútbol, luego de que se le anulara un gol a los bichoscolorados, el presidente habría tratado de "negro villero, te voy a matar" a Rodríguez. "Esto quedó grabado, fue peritado y va a pasar a fiscalía", agregó Faria.