El argentino Verón Lupi, Agustín Vera y el colombiano Guzmán jugarán en Nacional

Y desde Colombia también llegó un regalito. Jhon Guzmán es una apuesta fuerte de Nacional para la próxima temporada. Al igual de Julián Millán, llega de Inter de Palmira, tiene 20 años, fue jugador de la selección sub 20 de Colombia. Guzmán se desempeña en un volante central de muy buen manejo de pelota. Es una muy buena incorporación para el equipo tricolor que sigue trabajando en alguna alta más y de ser posible el 3 de enero comenzar la pretemporada con el plantel lo más completo posible.

En otro orden, las horas pasan y la posibilidad de que Cesar Araujo venga a Nacional se acercan. Los tricolores ya tendrían todo acordado. Solo hay que esperar al 30 de diciembre para poder decir que es nuevo jugador de Nacional.

¿De que depende la llegada de Araújo?

Depende de que no llegue una super oferta de la cual el jugador no pueda descartar, pero con el pasar de las horas los tricolores sueñan con que el jugador llegue a filas tricolores para la temporada que viene.

Mitras hablamos de altas, Nacional pretende dar de baja a dos jugadores de su plantel. Tanto el colombiano Hayen Palacios y Rómulo Otero no serán tenidos en cuenta por Jadson Viera y se está negociando sus respectivas bajas y en las próximas horas serán confirmadas sus salidas.