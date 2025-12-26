Peñarol cerca de cerrar al argentino Javier Ruiz y a Baltasar Barcia

El Grupo Pachuca estaría dispuesto a comprar al futbolista a Independiente y cederlo al mirasol. Un tema similar a lo ocurrido con Nicolás Vallejo, que fue presentado en León de México y habrá que esperar algunos días para saber que define el nuevo entrenador del equipo azteca: si se queda en León o si se lo prestan a Peñarol.

El otro extremo que puede cerrar Peñarol este viernes es Baltasar Barcia. El futbolista de Boston River sería jugador de Peñarol en las próximas horas, aunque Nacional también mostró interés en el jugador.

Otro futbolista por el cual se está negociando el club es Alan Medina. El ex Liverpool hace unos días estaba cerca de cerrar su regreso al mirasol, pero un tema económico enfrió esa posibilidad. Pretenden que Peñarol compre una parte de la ficha y la dirigencia analiza esa posibilidad, pero hoy no sería prioridad.

Finalmente, la dirigencia espera en los próximos días firmar los contratos de Abel Hernández y Facundo Batista.

Posibles salidas

Si bien hay jugadores que llegarán para 2026 a Peñarol, hay otros que pueden salir. Por ejemplo, Javier Méndez tiene sondeos de Chile y Perú. Por ahora Aguirre cuenta con el zaguero para iniciar la pretemporada el 5 de enero.

Leonardo Fernández tuvo algún sondeo de medio oriente pero todavía no hay una oferta concreta por el volante. Otro tema a resolver, es la situación de David Terans, que termina su préstamo el 31 de diciembre y deberá Peñarol hablar con Fluminense y con el jugador para ver si continúa en el morasol o no.

Finalmente, Peñarol recibió en las últimas horas algunas consultas por el juvenil Leandro Umpiérrez, aunque todavía no se avanza en cuanto a una posible transferencia.