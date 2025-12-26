Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Cardama | Sandra Lazo |

Primer paso en la justicia

Cardama fijó una audiencia de conciliación con el Estado para el 16 de marzo

El astillero Cardama dio el primer paso judicial tras la denuncia por fraude y estafa. El Estado mantiene suspendidos los pagos de las patrulleras oceánicas.

Cardama fijó una audiencia de conciliación con el Estado para el 16 de marzo.

Cardama fijó una audiencia de conciliación con el Estado para el 16 de marzo.

 Cardama
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El astillero español Cardama notificó al Estado uruguayo que fijó una audiencia de conciliación para el próximo 16 de marzo, paso previo obligatorio antes de iniciar una demanda judicial. La comunicación se realizó durante una reunión con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la sede de la cartera.

Según informaron El País y confirmaron a Montevideo Portal fuentes de Presidencia, al encuentro asistieron dos representantes legales de la empresa, quienes realizaron un planteo formal en el marco de la denuncia penal y civil que el Estado presentó contra Cardama por presunto fraude y estafa.

Respuesta a la denuncia contra Cardama

Desde el gobierno señalaron que se trató del primer accionar judicial de la empresa española en respuesta a la denuncia anunciada el pasado 22 de octubre. De acuerdo con el Código General del Proceso, antes de iniciar una demanda se debe solicitar una audiencia de conciliación con la futura parte demandada.

El pasado 22 de diciembre, la ministra Lazo confirmó que el Estado no autorizará nuevos pagos al astillero hasta que se resuelva la denuncia en curso vinculada al contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.

“Todo está en stand by”, indicó, y aclaró que solo se liberarán fondos si se cumplen los hitos contractuales previstos, como la instalación de los motores.

Gobierno amplió denuncia

Un día después de esas declaraciones, el gobierno amplió la denuncia contra Cardama. El contrato para la adquisición de los buques fue firmado en 2023, durante la administración de Luis Lacalle Pou, por un monto de US$ 92 millones.

El presidente Yamandú Orsi explicó que la decisión de rescindir el contrato se adoptó tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, luego de constatar que la empresa que debía otorgar el aval se encontraba en proceso de liquidación.

En paralelo, el Ministerio de Defensa informó que inspectores uruguayos se encuentran en España, junto a una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, para verificar el avance real de los trabajos. Lazo expresó su preocupación por la reciente aceleración de las obras y advirtió que Uruguay no cederá en los estándares de calidad, al considerar que de ello depende la seguridad del personal naval.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar