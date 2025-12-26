El Ministerio de Industria presentará la Política Industrial a 2050 y reactivará la carrera funcional

En el ámbito interno, la ministra adelantó que la cartera retomará los concursos de ascensos para los funcionarios, una medida que se encontraba detenida desde hace varios años. Cardona explicó que esta decisión no solo busca promover el desarrollo de la carrera administrativa y motivar al personal actual, sino que también permitirá generar las vacantes necesarias para incorporar nuevos perfiles especializados. El fortalecimiento del capital humano es visto por las autoridades como un paso esencial para mejorar la gestión de las empresas públicas, a las que la jerarca calificó como el brazo ejecutor fundamental de las políticas del ministerio.

La valoración de la ministra de industria

Al realizar un balance de los primeros diez meses de gestión, Cardona subrayó los avances logrados en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), enfatizando el uso de instrumentos transversales que priorizan a jóvenes y mujeres. Asimismo, resaltó los hitos en materia de descarbonización y movilidad eléctrica trabajados junto a UTE y Ancap, mencionando específicamente el inicio de las obras de un nuevo parque fotovoltaico de 75 megavatios en Cerro Largo.

Finalmente, la ministra reafirmó el compromiso del ministerio con una visión social de la industria y la tecnología, trabajando estrechamente con el Congreso de Intendentes y otros organismos. Según expresó Cardona, el objetivo último de esta planificación estratégica es transformar la vida de la ciudadanía y asegurar, bajo la directriz del presidente Yamandú Orsi, un crecimiento inclusivo donde nadie quede atrás.