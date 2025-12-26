Hacete socio para acceder a este contenido

Política industria | política | Cardona

estrategia

El Ministerio de Industria presentará la Política Industrial a 2050 y reactivará la carrera funcional

La nueva política es el resultado de un proceso impulsado por el Consejo de Industria, en el que participaron sectores empresariales, trabajadores y sindicatos.

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) anunció que en febrero de 2026 presentará formalmente el documento base para la Política Industrial a 2050. Esta iniciativa estratégica busca consolidar una transformación productiva de largo plazo basada en la innovación, el desarrollo territorial y la generación de empleos de calidad, según informó la ministra de la cartera, Elisa Cardona.

La nueva política es el resultado de un proceso de diálogo impulsado por el Consejo de Industria, en el que participaron activamente representantes de los sectores empresariales, trabajadores y sindicatos. Cardona destacó que el trabajo realizado durante los primeros meses de gestión permitió elaborar un diagnóstico profundo de la industria nacional, una herramienta que no existía previamente en el país y que servirá de cimiento para proyectar el desarrollo de Uruguay hacia mediados de siglo.

Como parte del fortalecimiento institucional, el ministerio profundizará el trabajo del Observatorio de Industria, Energía y Tecnología. Esta dependencia continuará operando en conjunto con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), con el objetivo de dotarla de una robustez que permita su continuidad más allá de los cambios de administración, asegurando así una gestión de datos técnicos y tecnológicos de largo aliento.

En el ámbito interno, la ministra adelantó que la cartera retomará los concursos de ascensos para los funcionarios, una medida que se encontraba detenida desde hace varios años. Cardona explicó que esta decisión no solo busca promover el desarrollo de la carrera administrativa y motivar al personal actual, sino que también permitirá generar las vacantes necesarias para incorporar nuevos perfiles especializados. El fortalecimiento del capital humano es visto por las autoridades como un paso esencial para mejorar la gestión de las empresas públicas, a las que la jerarca calificó como el brazo ejecutor fundamental de las políticas del ministerio.

La valoración de la ministra de industria

Al realizar un balance de los primeros diez meses de gestión, Cardona subrayó los avances logrados en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), enfatizando el uso de instrumentos transversales que priorizan a jóvenes y mujeres. Asimismo, resaltó los hitos en materia de descarbonización y movilidad eléctrica trabajados junto a UTE y Ancap, mencionando específicamente el inicio de las obras de un nuevo parque fotovoltaico de 75 megavatios en Cerro Largo.

Finalmente, la ministra reafirmó el compromiso del ministerio con una visión social de la industria y la tecnología, trabajando estrechamente con el Congreso de Intendentes y otros organismos. Según expresó Cardona, el objetivo último de esta planificación estratégica es transformar la vida de la ciudadanía y asegurar, bajo la directriz del presidente Yamandú Orsi, un crecimiento inclusivo donde nadie quede atrás.

