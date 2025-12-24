Gobierno de Canelones inauguró nuevo espacio público y polideportivo en Progreso

Durante la jornada inaugural, niñas y niños del barrio participaron del corte de cinta, recibieron obsequios navideños aportados por una empresa local y disfrutaron de un espectáculo musical. El intendente de Canelones, Francisco Legnani, estuvo presente durante todo el encuentro y mantuvo un extenso intercambio con vecinas y vecinos, especialmente con integrantes de la comisión de fomento local, destacada por su nivel de organización y participación.

También participaron de la actividad la prosecretaria general de la Intendencia de Canelones, Sandra Saffores; la coordinadora del Gabinete Territorial, arquitecta María Eugenia González; el director general de Espacios Públicos, Eugenio Castro; y el alcalde del Municipio de Progreso, Claudio Duarte, junto a otros integrantes del concejo municipal.

Sexta plaza inaugurada en el municipio

En su intervención, Saffores subrayó la impronta de gestión territorial del gobierno departamental. “Es la determinación del intendente trabajar mucho en territorio y poco en escritorio”, afirmó, y resaltó el rol de la comisión de fomento del barrio. “Cuando los vecinos presentan proyectos y están empoderados de lo que tienen que hacer, es mucho más fácil”, sostuvo.

Por su parte, el director Eugenio Castro recordó que la infraestructura inaugurada es el resultado de un proceso iniciado en 2023, que acompañó otras intervenciones de consolidación barrial, como obras viales y de alumbrado. “El éxito de los espacios públicos se da cuando se llenan de gente, de vida, de juego, de gurises y de familias”, expresó, al valorar la convocatoria lograda.

El alcalde Claudio Duarte destacó el trabajo de la comunidad local y señaló que la inauguración de este espacio se inscribe en una política sostenida de cercanía con la gente. “Es la sexta plaza inaugurada en el municipio”, indicó, y aseguró que se continuará avanzando en la creación de espacios de encuentro y esparcimiento.

Desde la comunidad, el presidente de la comisión de vecinos, José Muñiz, manifestó su emoción por la inauguración y recordó la larga trayectoria de organización barrial. “Esto no comienza acá; esta comisión tiene una historia”, afirmó, y valoró el diálogo permanente con el municipio y el Gobierno de Canelones.