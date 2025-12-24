Gobierno de Canelones inauguró nuevo espacio público y polideportivo en Progreso

El Gobierno de Canelones y el Municipio de Progreso inauguraron una nueva etapa de obras en la plaza del barrio Villa de los Ingleses, ubicada en la intersección de las calles Encina y Olmos. La actividad se desarrolló el martes 23 de diciembre y reunió a una gran cantidad de vecinas y vecinos, con especial protagonismo de niñas y niños, que disfrutaron de una jornada marcada por el clima festivo y una tarde de verano ideal para el encuentro comunitario.
Las obras forman parte de un proceso de consolidación barrial que el Gobierno Departamental viene impulsando desde hace varios años en la zona, con el objetivo de fortalecer los espacios públicos y mejorar la infraestructura recreativa. El espacio cuenta actualmente con una cancha polideportiva, una cancha de fútbol 7 de césped natural —a la que se incorporaron nuevos arcos—, juegos para la primera infancia y la adolescencia, sectores de calistenia y estaciones saludables.
La inversión total destinada a este conjunto de obras asciende a 2.700.000 pesos, de los cuales 1.000.000 correspondieron a la etapa recientemente inaugurada. Los trabajos se financiaron con recursos de programas de consolidación barrial y fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Además, las autoridades adelantaron que en el corto plazo se incorporará nueva iluminación para las estructuras deportivas, con el fin de mejorar la seguridad en todo el entorno.
Durante la jornada inaugural, niñas y niños del barrio participaron del corte de cinta, recibieron obsequios navideños aportados por una empresa local y disfrutaron de un espectáculo musical. El intendente de Canelones, Francisco Legnani, estuvo presente durante todo el encuentro y mantuvo un extenso intercambio con vecinas y vecinos, especialmente con integrantes de la comisión de fomento local, destacada por su nivel de organización y participación.
También participaron de la actividad la prosecretaria general de la Intendencia de Canelones, Sandra Saffores; la coordinadora del Gabinete Territorial, arquitecta María Eugenia González; el director general de Espacios Públicos, Eugenio Castro; y el alcalde del Municipio de Progreso, Claudio Duarte, junto a otros integrantes del concejo municipal.
Sexta plaza inaugurada en el municipio
En su intervención, Saffores subrayó la impronta de gestión territorial del gobierno departamental. “Es la determinación del intendente trabajar mucho en territorio y poco en escritorio”, afirmó, y resaltó el rol de la comisión de fomento del barrio. “Cuando los vecinos presentan proyectos y están empoderados de lo que tienen que hacer, es mucho más fácil”, sostuvo.
Por su parte, el director Eugenio Castro recordó que la infraestructura inaugurada es el resultado de un proceso iniciado en 2023, que acompañó otras intervenciones de consolidación barrial, como obras viales y de alumbrado. “El éxito de los espacios públicos se da cuando se llenan de gente, de vida, de juego, de gurises y de familias”, expresó, al valorar la convocatoria lograda.
El alcalde Claudio Duarte destacó el trabajo de la comunidad local y señaló que la inauguración de este espacio se inscribe en una política sostenida de cercanía con la gente. “Es la sexta plaza inaugurada en el municipio”, indicó, y aseguró que se continuará avanzando en la creación de espacios de encuentro y esparcimiento.
Desde la comunidad, el presidente de la comisión de vecinos, José Muñiz, manifestó su emoción por la inauguración y recordó la larga trayectoria de organización barrial. “Esto no comienza acá; esta comisión tiene una historia”, afirmó, y valoró el diálogo permanente con el municipio y el Gobierno de Canelones.