El crudo relato de Estoyanoff sobre su lucha contra la depresión

“Estaba muy solo. Me había separado, estaba lejos de mi familia. No sé qué hubiese sido de mí si me tenía que quedar en Arabia”, confesó el “Lolo”, en entrevista exclusiva con el programa Tarde de Fútbol de Caras y Caretas TV. Agregó que el suicido del "Morro" García, que ocurrió alrededor de esa fecha, "me afectó muchísimo".