El detalle que llevará la camiseta de Nacional en homenaje a Izquierdo

"La familia de Juan estará presente, además tendremos una camiseta diseñada para este partido y todos los que restan del año y en el pecho dirá: 'Por siempre Juan'. Es una iniciativa de los jugadores", detalló el dirigente.

El departamento de marketing ha confeccionado una remera con la imagen de Juan y una leyenda, la cual se pondrá a la venta a través de la ticketera de Nacional.

El secretario del club también manifestó que Nacional se hará cargo del sueldo de Juan Izquierdo para ayudar a su familia.

"Nacional durante 8 años va a hacerse cargo practicamente del 100% del salario de Juan, es la forma más estable y con seguridad jurídica que va a tener su familia", señaló Durán

Los hinchas tampoco quieren dejar de homenajear a Juan Izquierdo. Por redes sociales el colectivo de hinchas 7411 qué son los que preparan siempre las bienvenidas para los partidoss importantes, pidió a los hinchas que cada uno lleve globos blancos, y a la hora que entren los equipos la gente los suelte en señal de respeto al zaguero tricolor.

Lo estrictamente fútbolistico

El técnico de Nacional, Martín Lasarte, ya prepara el encuentro del domingo haciendo doble horario; lo hizo en el día de ayer y lo volverá hacer en el día de hoy en la ciudad deportiva de los Céspedes a puertas cerradas.

Las dudas del DT son casi nulas, pese a que faltan algunos días y un montón de prácticas, Lasarte ya tendría el once titular en la cabeza para enfrentar a Liverpool en un partido muy importante para los tricolores, con el objetivo de no perder más puntos en el clausura, la anual y no darle más ventaja a Peñarol.