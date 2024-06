El "Indio" Olivera ganó el partido más importante de su vida

El apoyo de la hinchada de Peñarol estuvo al firme: "Mi señora se encargaba del teléfono, yo no podía. Fue una sola hinchada, recibí mensajes de gente que conocía y gente que no. De todas las camisetas, eso me agradó muchísimo. La gente estaba preocupada. Cuando Peñarol jugó con Atlético Mineiro, ahí tuve un reencuentro. No recuerdo mucho como fue, con ayuda de mi familia, con su cariño e intentando despertarme, eso fue lo principal. Se que venía mucha gente a verme".

Y acontinuó: "No tengo palabras para agradecer, salió bien. A un veterano de 70 años, que la gente le esté dando fuerza de esta manera... me gusta y me ayuda a salir todos los días a caminar con mi compañero el bastón. ¿Cómo no voy a extrañar a Peñarol? Lo más que deseo es estar en el Campeón del Siglo o en Los Aromos. Cerca del plantel".

"Quiero saludar a todos los médicos de La Española, hicieron un trabajo espectacular. Todos pusieron su granito de arena para que yo pudiera recuperarme. Conjuntamente con mi familia que estuvo todos los días al lado de mi cama", cerró el capitán Walter Olivera.