El Madrid quiere al "nuevo" Valverde y sigue a un jugador de Peñarol

A estadio lleno Peñarol ultima los detalles para enfrentar este miércoles a The Strongest por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El técnico Diego Aguirre tiene prácticamente confirmado el once para enfrentar al conjunto boliviano. El entrenador define por estas horas quien ocupa el lateral izquierdo, si Maximiliano Olivera o Lucas Hernández. La sorpresa es que una de las últimas incorporaciones, Jaime Báez, se mete en el elquipo titular. Así las cosas, el once mirasol sería con Washington Aguerre, Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez y Maximiliano Olivera o Lucas Hernández, Damián García, Eduardo Darías, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez y Maximiliano Silvera.