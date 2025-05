"El momento más difícil de mi carrera fue cuando Peñarol no me renovó", afirmó Pacheco

El entrenador fue consultado sobre la decisión de no saludar al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en un encuentro en que el bohemio visitó al carbonero. "No lo saludé porque me cruzó en la calle y no me saludó. Por eso decidí no saludarlo durante el partido", contó.

Sus primeras armas en Wanderers

Cuando no fue renovado en Peñarol, el conjunto del Prado le abrió las puertas, algo que hizo varios años después para que hiciera sus primeras armas como entrenador.

"Mi etapa en Wanderers fue de mucho aprendizaje. Llegamos con el equipo peleando el descenso y pudimos clasificarlo a la Sudamericana", destacó.

Finalmente, Pacheco contó que llegó al bohemio bajo la presidencia de Fernando Nospitch con quien "tuve la suerte de que me abriera las puertas y con quien pudimos trabajar muy bien", algo que no se repitió con el nuevo presidente, quien "no cumplió con las cosas que se prometió".