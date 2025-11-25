Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Mundial | bombos |

DEL BOMBO A LA GLORIA

El paso a paso del sorteo que marcará el destino de las selecciones en el Mundial

La FIFA detalla el procedimiento del sorteo para el Mundial 2026, revelando la distribución de los 48 equipos en 12 grupos de cuatro y las restricciones de confederación.

Principios del sorteo y asignación de plazas

El procedimiento se estableció para asegurar un equilibrio competitivo en la fase de grupos y en la fase de eliminación directa, incorporando a su vez el factor aleatorio inherente a este tipo de sorteos.

La asignación de plazas se distribuye entre las confederaciones de la siguiente manera: la AFC cuenta con 8 cupos; la CAF, con 9; la Concacaf, con 6 (incluyendo a los tres anfitriones); la CONMEBOL, con 6; la OFC, con 1; y la UEFA, con un total de 16. Además, hay dos plazas reservadas para las ganadoras del torneo clasificatorio de la FIFA.

Determinación de los bombos y cabezas de serie

La distribución de las selecciones en los cuatro bombos se basa principalmente en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA publicada el 19 de noviembre de 2025.

Los países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— entrarán automáticamente en el Bombo 1. Junto a ellos, las nueve selecciones mejor posicionadas en dicha clasificación también se asignarán al Bombo 1. El Bombo 2 incluirá a las siguientes doce selecciones mejor clasificadas (entre las que se encuentra Uruguay), y el Bombo 3, a las doce posteriores. Finalmente, el Bombo 4 estará compuesto por las siguientes seis selecciones mejor clasificadas, junto con las seis plazas correspondientes al torneo clasificatorio y a las eliminatorias europeas, que se disputarán en marzo de 2026.

Restricciones y equilibrio competitivo

Una de las principales restricciones establecidas por la FIFA es que, en la medida de lo posible, ningún grupo podrá contar con más de una selección de la misma confederación, siendo la UEFA la única excepción, dada su representación de 16 selecciones. Cada grupo tendrá al menos una y un máximo de dos selecciones de la UEFA. Por lo tanto, cuatro de los doce grupos contarán con dos equipos de esta confederación.

En el Bombo 1, los anfitriones se distinguirán con bolas de colores: México recibirá la posición A1 (bola verde), Canadá la posición B1 (bola roja) y Estados Unidos la posición D1 (bola azul), de acuerdo con el calendario de partidos ya publicado. Las nueve selecciones restantes del Bombo 1 se identificarán con bolas blancas y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo sorteado.

Con el fin de garantizar el equilibrio competitivo, las cuatro selecciones mejor situadas en la Clasificación Mundial de la FIFA se regirán por una restricción especial: la primera y la segunda mejor clasificadas serán asignadas al azar a grupos de itinerarios distintos, un principio que también se aplicará a la tercera y cuarta mejor clasificadas. Esto garantizará que, si ganan sus respectivos grupos, las dos selecciones mejor clasificadas no se enfrenten antes de la final.

Proceso del sorteo

El sorteo se llevará a cabo utilizando cuatro bombos, etiquetados del 1 al 4, conteniendo cada uno doce bolas con el nombre de los respectivos países.

El proceso comenzará con la extracción de las bolas de los tres anfitriones: se extraerá primero la bola verde de México, que irá al grupo A como selección A1. Luego, la bola roja de Canadá se asignará al grupo B como B1. Finalmente, la bola azul de Estados Unidos irá al grupo D como D1.

Tras esto, el sorteo continuará con la distribución de las nueve selecciones restantes del Bombo 1. Una vez completado el Bombo 1, se procederá con la distribución de las selecciones de los Bombos 2, 3 y 4, en ese orden, vaciando por completo cada bombo antes de pasar al siguiente. El sorteo concluirá cuando todas las selecciones del Bombo 4 hayan sido encuadradas en un grupo.

Los bombos

De esta manera quedaron determinados los cuatro bombos para el sorteo del Mundial, a falta de conocer seis selecciones.

BOMBO 1

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Argentina
  • Brasil
  • Inglaterra
  • Francia
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Alemania
  • Bélgica
  • España

BOMBO 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Senegal
  • Suiza
  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

BOMBO 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

BOMBO 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelanda
  • Repechaje Europa 1
  • Repechaje Europa 2
  • Repechaje Europa 3
  • Repechaje Europa 4
  • Repechaje Intercontinental 1
  • Repechaje Intercontinental 2

