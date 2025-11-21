Mundial 2026: los posibles rivales de Uruguay en la fase de grupos

La particularidad es que los tres anfitriones ya tienen su grupo determinado previamente. México irá al grupo A, Canadá al B mientras que Estados Unidos estará presente en el grupo D.

Uruguay integra el bombo 2 del sorteo, por lo que sabe que en su grupo tendrá a uno de los tres anfitriones o a una potencia europea. Es importante recordar que la celeste no puede cruzarse con otras selecciones de CONMEBOL.

Los bombos del sorteo

De esta manera quedaron determinados los cuatro bombos para el sorteo del Mundial, a falta de conocer seis selecciones.

BOMBO 1

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Brasil

Inglaterra

Francia

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

España

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Senegal

Suiza

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

BOMBO 4