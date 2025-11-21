Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Mundial |

va tomando forma

Mundial 2026: los posibles rivales de Uruguay en la fase de grupos

El próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas (Washington), se estará llevando a cabo el sorteo para el Mundial 2026.

Los posibles rivales de Uruguay en el Mundial.

Los posibles rivales de Uruguay en el Mundial.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El sorteo será el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington (Estados Unidos), evento que estará comenzando a las 14:00 horas de nuestro país.

Allí se determinará la conformación de los doce grupos (con cuatro integrantes cada uno) de los cuáles accederán a la fase final los dos primeros de cada uno sumado a los ocho mejores terceros.

La particularidad es que los tres anfitriones ya tienen su grupo determinado previamente. México irá al grupo A, Canadá al B mientras que Estados Unidos estará presente en el grupo D.

Uruguay integra el bombo 2 del sorteo, por lo que sabe que en su grupo tendrá a uno de los tres anfitriones o a una potencia europea. Es importante recordar que la celeste no puede cruzarse con otras selecciones de CONMEBOL.

Los bombos del sorteo

De esta manera quedaron determinados los cuatro bombos para el sorteo del Mundial, a falta de conocer seis selecciones.

BOMBO 1

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Argentina
  • Brasil
  • Inglaterra
  • Francia
  • Portugal
  • Países Bajos
  • Alemania
  • Bélgica
  • España

BOMBO 2

  • Croacia
  • Marruecos
  • Colombia
  • Uruguay
  • Senegal
  • Suiza
  • Japón
  • Irán
  • Corea del Sur
  • Ecuador
  • Austria
  • Australia

BOMBO 3

  • Noruega
  • Panamá
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

BOMBO 4

  • Jordania
  • Cabo Verde
  • Ghana
  • Curazao
  • Haití
  • Nueva Zelanda
  • Repechaje Europa 1
  • Repechaje Europa 2
  • Repechaje Europa 3
  • Repechaje Europa 4
  • Repechaje Intercontinental 1
  • Repechaje Intercontinental 2

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar