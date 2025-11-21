Mundial 2026: los posibles rivales de Uruguay en la fase de grupos

Lentamente el Mundial 2026 va tomando forma y ya se conocen a 42 de las 48 selecciones que van a participar de este evento. Con la confirmaciones de los países que lo disputarán, quedaron conformados los cuatro bombos para el sorteo de la fase de grupos.
El sorteo será el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington (Estados Unidos), evento que estará comenzando a las 14:00 horas de nuestro país.
Allí se determinará la conformación de los doce grupos (con cuatro integrantes cada uno) de los cuáles accederán a la fase final los dos primeros de cada uno sumado a los ocho mejores terceros.
La particularidad es que los tres anfitriones ya tienen su grupo determinado previamente. México irá al grupo A, Canadá al B mientras que Estados Unidos estará presente en el grupo D.
Uruguay integra el bombo 2 del sorteo, por lo que sabe que en su grupo tendrá a uno de los tres anfitriones o a una potencia europea. Es importante recordar que la celeste no puede cruzarse con otras selecciones de CONMEBOL.
Los bombos del sorteo
De esta manera quedaron determinados los cuatro bombos para el sorteo del Mundial, a falta de conocer seis selecciones.
BOMBO 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Argentina
- Brasil
- Inglaterra
- Francia
- Portugal
- Países Bajos
- Alemania
- Bélgica
- España
BOMBO 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Senegal
- Suiza
- Japón
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
BOMBO 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
BOMBO 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repechaje Europa 1
- Repechaje Europa 2
- Repechaje Europa 3
- Repechaje Europa 4
- Repechaje Intercontinental 1
- Repechaje Intercontinental 2