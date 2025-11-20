Peñarol: Cortés está pronto y las dos dudas de Aguirre para el clásico

Otro punto a despejar, basado en la localía de esta primera final, es si sostendrá la línea de tres volantes con Trindade, Remedi y Nacho Sosa o, por el contrario, sacará al primero para colocar de arranque a Diego García como extremo por izquierda y a Leonardo Fernández suelto.

Nada haría mover al doble nueve ofensivo con Arezo y Maxi Silvera, las dos principales cartas de gol del equipo ante una defensa rival que ya conocen.

En principio, el once que se perfila, a la espera de novedades en los próximos días, sería con: Brayan Cortés; Pedro Milans o Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Jesús Trindade o Diego García; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Ruglio y los dichos de Balbi

Este miércoles por la mañana, Alejandro Balbi habló en una conferencia de prensa “en representación de la directiva” de Nacional, que le “pidió que transmitiera lo que en este momento está pensando el club” previo a las finales del Uruguayo con Peñarol.

En medio de eso, hubo referencia a Marcelo de León e Ignacio Rugliio, presidente del carbonero.

“El que habla [Ruglio] es una carmelita descalza, ‘amor y paz’, ‘va a estar todo bien’, ‘es una fiesta’ y ‘nos vamos cuando la autoridad nos diga’. ‘Ganamos, festejamos y nos vamos’, o ‘perdemos y cerramos filas’. Y después, mediante los estados de WhatsApp a los que estamos acostumbrados, aburre y potencia muchísimo las malas reacciones de sus hinchas y los nuestros. (…) Ves los mensajes y no sabés si los escribió él o Bin Laden”, indicó.

Tras esta rueda de prensa del dirigente tricolor, Ruglio respondió, lógicamente, mediante un estado de WhatsApp: “Gracias a todos los periodistas que me escriben para darme la posibilidad de responder a una conferencia en que estaban tan pendientes de mí”.

“Prefiero no hablar y seguir buscando que se genere el mejor ambiente posible para estas finales. Y en caso de tener algo que contestar, solo lo haré al presidente del CNdF y no a otros directivos”, concluyó.