Emotivo homenaje al "Maestro" Tabárez y su CT por el proceso en la selección uruguaya

Óscar Tabárez se ubicó en el medio del escenario junto a Mario Rebollo, José Herrera y Celso Otero, quienes lo acompañaron durante los quince años al frente de la selección. Ahí observaron los saludos de Fernando Muslera, Diego Lugano y Luis Suárez, que no pudieron estar presentes, pero también de entrenadores que lo supieron enfrentar como Tite, José Néstor Pekerman, Luiz Felipe Scolari y Lionel Scaloni.

El homenaje se cerró con una carta dedicada a él por parte de una maestra, así como una pintura, regalo de Ema Broli, hija de Marcelo Broli. Con actuaciones de Gerardo Dorado "El Alemán" y de los hermanos Riquero, se dio por cerrado el emotivo homenaje a Tabárez.

10122025-G_B_4921 Ema Broli junto a Tabárez. Foto: Gastón Britos / FocoUy

Tabárez: el rol de las juveniles y las "alegrías pasadas"

“Lo que quiero es agradecer; un verbo que se usó con mucha frecuencia en esos 15 años en el Complejo Celeste", comenzó diciendo Tabárez al tomar la palabra. Destacó que "son muchas más las personas que hicieron muchas cosas que pasaron ahí, y de todos los ámbitos; futbolistas, entrenadores, profesionales, médicos, evaluadores, funcionarios y autoridades del fútbol”.

Durante el uso de la palabra, remarcó la importancia que tuvo el proceso desde las juveniles, con futbolistas que hoy son parte de la selección mayor y que "han conseguido cosas admirables a nivel profesional".

"Hay un tango que dice que, lo que se recuerda a veces, son las pasadas alegrías. Yo tengo alegrías pasadas, pero a mí me reconfortan. Hay otras cosas que traen alegrías a la actualidad, y son los reencuentros. Los encuentros casuales en la calle cuando uno hace un mandado o nos vienen a hablar por la calle, la palabra que más usan es gracias".

"El fútbol no es lo más importante de la vida, pero es un vehículo imprescindible e inigualable para llegar a cosas más importantes que el fútbol", sostuvo el Maestro, antes de asegurar que lo vivido durante todos estos años, "fue muy fuerte".

10122025-G_B_5813 Homenaje a Tabárez y su CT. Foto: Gastón Britos / FocoUy

¿Cómo inicio el proceso en Uruguay?

Durante el discurso, el "Maestro" Tabárez recordó que al llegar en 2006 a la selección uruguaya, "había que hacer un proyecto guía para dejar afianzadas las ideas". Fue en ese momento que "escuché" que los japonenses "buscaban organizaciones para que sus empresas fueran lo más eficientes posibles, y sacaban mucho de las colonias de insectos", los cuales eran "un gran ejemplo, porque cada uno hace su función para el colectivo"

"El problema es que los seres humanos, además de ese sentido colectivo, tienen ambiciones. Pensamos en eso, porque a veces las ambiciones son muy sanas, como la idea de progresar y ser mejor, pero también están los que usan la escalera para trepar. ¿Cómo se hacía? A través de la transmisión de valores, de la educación. Para la convivencia y para la competición, tenía que haber una vinculación con nuestra cultura. La cultura futbolística de Uruguay es de las mejores del mundo", aseguró.