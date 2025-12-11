La advertencia de Varela a Lamine Yamal, el respaldo a Bielsa y su posible regreso a Peñarol

Guillermo Varela atraviesa un gran presente en el Flamengo, siendo titular indiscutido en el menago y una de las piezas fundamentales de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya. Este jueves, el lateral derecho palpitó lo que será el Mundial y mostró su respaldo al entrenador de la celeste.
“Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. En Flamengo me han dado la chance y por suerte la pude aprovechar”, dijo Varela en el programa La Mañana del Fútbol de radio El Espectador Deportes. "Cuando llegué a Flamengo me dijeron que los laterales sufrían defensivamente y que querían que aportara balance. Pero después me di cuenta lo importante que era que el lateral se proyecte”, continuó.
El futbolista uruguayo, aseguró que “Giorgian de Arrascaeta es el mejor uruguayo en el exterior. Está con la flechita para arriba. Es decisivo para nosotros” y reveló que "No se toma dimensión de lo que es Giorgian en Flamengo. Está a la altura de Zico".
“Nicolás De la Cruz está notable. Llega al Mundial seguro. Está en un buen momento físico y sabe lo importante que es para Bielsa. Todos sabemos la calidad que tiene, solo necesita agarrar más minutos”, dijo respecto al mediocampista.
El respaldo a Bielsa y la "advertencia a Yamal
Guillermo Varela se pronunció públicamente respecto a la polémica que se generó en torno a la relación del plantel de la selección con Marcelo Bielsa. "Ningún jugador dijo que no quería a Bielsa. Al contrario. Estamos todos con Marcelo. El problema es solo futbolístico. Los problemas de convivencia fueron antes y ya quedaron atrás".
En cuanto a lo futbolístico, aseguró que "no está atravesando un buen momento pero con la calidad de jugadores que tenemos lo vamos a sacar adelante” y calificó como "una vergüenza" la derrota ante Estados Unidos pero que los jugadores "nos hacemos cargo".
“Bielsa me pidió cosas muy parecidas a Filipe Luis. Me han ayudado mucho a crecer futbolísticamente este año”, continuó.
Guillermo Varela palpitó lo que será el choque ante España por el Mundial, y se refirió particularmente a un futbolista, Lamine Yamal, que "no pude ni pensar". "Nos gusta jugar fuerte a nosotros así que va a tener que meter la patita", advirtió el defensor.
¿Vuelve a Peñarol?
Durante la entrevista con La Mañana del Fútbol de radio El Espectador Deportes, Guillermo Varela reveló que le "encantaría" cerrar su carrera en Peñarol, "pero todavía no sé qué va a pasar de mi carrera en dos años. Siento que no estoy obligado a volver porque ya volví con 25 años".
"Es difícil tomar una decisión. Si vuelvo a Peñarol dentro de dos años y no estoy tan bien no quiero que me puteen”, aseguró el lateral derecho respecto a su futuro.