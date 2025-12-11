La advertencia de Varela a Lamine Yamal, el respaldo a Bielsa y su posible regreso a Peñarol

“Nicolás De la Cruz está notable. Llega al Mundial seguro. Está en un buen momento físico y sabe lo importante que es para Bielsa. Todos sabemos la calidad que tiene, solo necesita agarrar más minutos”, dijo respecto al mediocampista.

El respaldo a Bielsa y la "advertencia a Yamal

Guillermo Varela se pronunció públicamente respecto a la polémica que se generó en torno a la relación del plantel de la selección con Marcelo Bielsa. "Ningún jugador dijo que no quería a Bielsa. Al contrario. Estamos todos con Marcelo. El problema es solo futbolístico. Los problemas de convivencia fueron antes y ya quedaron atrás".

En cuanto a lo futbolístico, aseguró que "no está atravesando un buen momento pero con la calidad de jugadores que tenemos lo vamos a sacar adelante” y calificó como "una vergüenza" la derrota ante Estados Unidos pero que los jugadores "nos hacemos cargo".

“Bielsa me pidió cosas muy parecidas a Filipe Luis. Me han ayudado mucho a crecer futbolísticamente este año”, continuó.

Guillermo Varela palpitó lo que será el choque ante España por el Mundial, y se refirió particularmente a un futbolista, Lamine Yamal, que "no pude ni pensar". "Nos gusta jugar fuerte a nosotros así que va a tener que meter la patita", advirtió el defensor.

¿Vuelve a Peñarol?

Durante la entrevista con La Mañana del Fútbol de radio El Espectador Deportes, Guillermo Varela reveló que le "encantaría" cerrar su carrera en Peñarol, "pero todavía no sé qué va a pasar de mi carrera en dos años. Siento que no estoy obligado a volver porque ya volví con 25 años".

"Es difícil tomar una decisión. Si vuelvo a Peñarol dentro de dos años y no estoy tan bien no quiero que me puteen”, aseguró el lateral derecho respecto a su futuro.