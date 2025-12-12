¿Sigue Leo Fernández en Peñarol para la temporada 2026?

Sin embargo, en las últimas horas surgió una noticia que puede sacudir la interna de Peñarol. Leonardo Fernández, la principal figura del equipo carbonero, recibió sondeos para salir al exterior, más precisamente a Arabia Saudita. Hace algunos meses el presidente carbonero Ignacio Ruglio confirmaba que Fernández tiene una cláusula de salida en junio de 2026. Habrá que ver si el interés de algunos equipos de medio oriente seducen al jugador y a Peñarol y esa cláusula se puede adelantar. Recordemos que a comienzos de 2025 el mirasol le compró la ficha a Toluca de México por 7 millones de dólares.

Varios nombres para el arco

De todas maneras, hay nombres sobre la mesa y el de Aguerre es uno. El golero de 32 años y 1,87 metros de altura finaliza su contrato con el Deportivo Independiente Medellín el 31 de diciembre y si bien su representante ya recibió ofertas para renovar porque el equipo jugará la Copa Libertadores en 2026, hay otras opciones de diferentes mercados y por supuesto, el interés del club Carbonero donde el artiguense fue figura en 2024.

En esa temporada y más allá de haber sido expulsado en la revancha de las semis de la Copa Libertadores ante Botafogo en el Estadio Centenario, el golero tuvo números muy buenos con 34 partidos disputados, 18 goles recibidos y 22 vallas invictas.

Y a pesar de la forma en la que se fue luego de no llegar a un acuerdo de renovación, en Peñarol saben que es un arquero que tiene lo que buscan: mucha seguridad.

Otro de los nombres que están arriba de la mesa es el de Matías Dituro. El argentino de 38 años tiene contrato con Elche de España hasta el 30 de junio de 2026. El golero mide 1,91 metros y ya ha sido sondeado por Peñarol en anteriores mercados con la Fiera al mando del equipo.

Por otra parte, la posibilidad para el peruano Pedro Gallese también aparece como alternativa. Tiene 35 años, mide 1,89 metros y finaliza su contrato con Orlando City el 31 de diciembre.

De todas maneras, en Peñarol esperan para poder dar el paso y cerrar un golero antes de fin de año porque es una posición a reforzar ya que el arco es una prioridad.

Peñarol y Abel

Pablo Bentancur, representante de futbolistas, viajó a Perú en las últimas horas para negociar varios temas y fue consultado sobre el delantero Abel Hernández, quien interesa en el fútbol incaico.

Tengo que hablar con Alianza Lima y también con Universitario. Fue el goleador del fútbol uruguayo y mejor jugador, es muy difícil hacer 26 goles en Uruguay en un año”, indicó el representante.

“Tenemos una oferta concreta de Olimpia de Paraguay y el Mirassol de Brasil también está interesado. Si viene para acá (Perú) puede alargar mucho su carrera me encantaría traerlo para acá”, informó, y agregó que “es prioridad para Peñarol”, pero que Universitario y Alianza Lima “sería la idea”.