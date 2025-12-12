Nacional: Jadson Viera pidió la renovación de Nicolás Lodeiro para el 2026

Hay algunos nombres de los cuales si se pueden hablar y esto no quiere decir que vengan, quiere decir que Nacional esta interesado.

César Araujo es un sueño que tiene el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman. El jugador está libre en estos momentos. Al ex Wanderers le tienta mucho llegar al tricolor, pero la realidad del mercado marca otra cosa. Hay varios equipos interesados por el volante. De Argentina, Brasil, Colombia y de Europa han preguntado por el futbolista. No es imposible su llegada, si difícil, porque cualquiera de los mercados que nombramos son mucho más seductores que Uruguay. Sin embargo, desde Nacional esperan que las ganas del jugador de vestir la camiseta tricolor pese más que cualquier dinero.

El caso de Camilo Cándido esta encaminado. Cruz Azul de México estaría dispuesto a cederlo a préstamo para la próxima temporada. Falta cerrar algún detalle, pero está muy cerca de pegar la vuelta.

Se ilusionan con Silvera

Nacional se sigue ilusionando con la llegada de Maximiliano Silvera. El delantero se despidió ayer de Peñarol en sus redes sociales y explicó la situación en un comunicado.

La información que manejamos es que Nacional le habría ofrecido a Silvera un contrato por 3 años con un sueldo importante más primas por objetivos.

En tiendas tricolores están sumamente ilusionados con que el cnetrodelantero le termine dando el sí a Nacional.

Otro nombre que se manejó en las últimas horas es el de Emiliano Gómez. El delantero de 24 años viene jugando en el Puebla de México y no será fácil sacarlo de ese mercado, pero está en la agenda.

Finalmente, la que esta complicada es la renovación del nigeriano Christian Ebere. La gran figura de las finales, aún no sabe cual será su futuro. La mayor parte de su ficha pertenece a Plaza Colonia (60%) y Nacional el 40% restante. El pata blanca pretendía 1.8 millones de dólares y le vendía su porcentaje a Nacional. Es una cifra bastante elevada y si bien seguramente habrá negociaciones, el tema por el momento está frío.