Emotivo mensaje de Jeremía Recoba tras confirmarse su durísima lesión

Durante el partido en que la UD Las Palmas igualó sin goles ante Granada por la Segunda División del fútbol español, el futbolista uruguayo, Jeremía Recoba, debió salir ante una lesión. Horas más tarde, se confirmó que sufrió una rotura en los ligamentos cruzados de la rodilla.
Mediante un comunicado en su página oficial, el club Las Palmas confirmó que en los próximos días, Recoba será intervenido quirúrgicamente para posteriormente comenzar un largo proceso de recuperación.
A través de su cuenta de Instagram, Jeremía Recoba también confirmó su lesión en la rodilla, luego de haber "sentido un latigazo" que lo obligó a salir de la cancha. "Estoy con muchos pensamientos en estos momentos y la mayoría son positivos. Estoy ansioso por arrancar la recuperación y volver a las canchas a apoyar a mis compañeros lo antes posible!", expresó.
"No queda otra que seguir trabajando día a día con la misma disposición y voluntad de siempre!" y agradeció por los "mensajes de aliento y apoyo", asegurando que en unos meses "nos volveremos a ver".