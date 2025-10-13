Emotivo mensaje de Jeremía Recoba tras confirmarse su durísima lesión

A través de su cuenta de Instagram, Jeremía Recoba también confirmó su lesión en la rodilla, luego de haber "sentido un latigazo" que lo obligó a salir de la cancha. "Estoy con muchos pensamientos en estos momentos y la mayoría son positivos. Estoy ansioso por arrancar la recuperación y volver a las canchas a apoyar a mis compañeros lo antes posible!", expresó.