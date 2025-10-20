Empate grande como una casa entre Racing y Juventud

En la segunda mitad, Racing mejoró pero sin tener llegadas claras. La primera de los locales fue en los minutos finales, en dónde Cairus remató en el punto penal, pero Sebastián Sosa se estiró para mandarla al córner.

Empate que no le sirve a ninguno de los dos equipo, que no han tenido un buen Clausura y si bien Juventud sabe que va a jugar copas internacionales, se aleja de la Libertadores. Racing parece estar cómodo en zona de Sudamericana, pero aún no tiene el lugar asegurado.

Racing

Lautaro Amadé, Guillermo Cotugno, Facundo González (71′ Alejandro Severo), Ramiro Brazionis, Gastón Bueno, Felipe Álvarez (46′ Martín Ferreira), Diego Cheuquepal, Felipe Cairus, Franco Suárez (46′ Juan Bosca), Esteban Da Silva, Iván Manzur.

DT: Cristian Chambian

Juventud de Las Piedras

Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Geiner Martínez, Emmanuel Más, Iván Rossi, Ramiro Peralta (76′ Rodrigo Chagas), Pablo Nongoy (90′ Facundo Domínguez), Jonathan Urretaviscaya (80′ Facundo Pérez), Thomás Rodríguez (76′ Sebastián Guerrero), Agustín Rodríguez (80′ Franco Soldano).

DT: Sebastián Méndez