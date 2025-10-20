Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Juventud de Las Piedras | Clausura |

Cero gigante

Empate grande como una casa entre Racing y Juventud

Lautaro Amadé (Racing) le contuvo un penal a Agustín Rodríguez (Juventud de Las Piedras), en la jugada clave del partido.

Racing y Juventud empataron sin goles.

 Foto: Racing
Por la fecha 12 del Torneo Clausura, Racing y Juventud de Las Piedras igualaron sin goles en el Parque Roberto, resultado que estanca a ambos clubes en la Tabla Anual y relega al pedrense de su sueño por jugar Libertadores.

En tan sólo tres minutos, la visita se puso en ventaja gracias a un tanto de Thomás Rodríguez, que aprovechó para quedar mano a mano con Amadé y poner el primero. Sin embargo, tras revisión en el VAR, el gol fue anulado por mano previa. De ahí en más, el partido entró en un pozo de muy poco juego.

Sobre el final de la primera mitad, Leodán González sancionó un penal para Juventud por agarrón en un tiro de esquina. Agustín Rodríguez se encargó de ejecutarlo pero el remate fue contenido por el golero cervecero que voló contra su palo derecho para quedarse con la pelota.

En la segunda mitad, Racing mejoró pero sin tener llegadas claras. La primera de los locales fue en los minutos finales, en dónde Cairus remató en el punto penal, pero Sebastián Sosa se estiró para mandarla al córner.

Empate que no le sirve a ninguno de los dos equipo, que no han tenido un buen Clausura y si bien Juventud sabe que va a jugar copas internacionales, se aleja de la Libertadores. Racing parece estar cómodo en zona de Sudamericana, pero aún no tiene el lugar asegurado.

Racing

Lautaro Amadé, Guillermo Cotugno, Facundo González (71′ Alejandro Severo), Ramiro Brazionis, Gastón Bueno, Felipe Álvarez (46′ Martín Ferreira), Diego Cheuquepal, Felipe Cairus, Franco Suárez (46′ Juan Bosca), Esteban Da Silva, Iván Manzur.

DT: Cristian Chambian

Juventud de Las Piedras

Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Geiner Martínez, Emmanuel Más, Iván Rossi, Ramiro Peralta (76′ Rodrigo Chagas), Pablo Nongoy (90′ Facundo Domínguez), Jonathan Urretaviscaya (80′ Facundo Pérez), Thomás Rodríguez (76′ Sebastián Guerrero), Agustín Rodríguez (80′ Franco Soldano).

DT: Sebastián Méndez

