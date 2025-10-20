Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Rampla Juniors | Segunda División | Atenas

Tocó fondo

Histórico descenso de Rampla Juniors amateurismo: Central y Atenas pelean el ascenso

Central Español y Atenas serán los dos equipos que definan el segundo ascenso. Los palermitanos, además, pueden ser campeones de la Segunda División.

 Foto: @RamplaJuniorsFC
Se disputó la penúltima fecha de la Segunda División, en la que se marcó un hito en la historia del fútbol uruguayo, luego de que Rampla Juniors descendiera por primera vez a la Primera Amateur. De esta manera, el picapiedra y Artigas son los que perdieron la categoría esta temporada.

En cuanto al ascenso, Central Español y Atenas definirán el segundo ascenso de manera directa. El palermitano se va a enfrentar a Albion (partido en el cuál ambos pueden ser campeones), mientras que los fernandinos esperarán por una derrota de Central, sumar de a tres y de esta manera conseguir el ansiado ascenso.

Resultados

  • Rentistas 1-3 Uruguay Montevideo
  • Central Español 2-1 Fénix
  • Artigas 2-0 Colón
  • La Luz 1-1 Oriental
  • Tacuarembó 2-0 Albion
  • Cerrito 0-1 Deportivo Maldonado
  • Atenas 1-0 Rampla Juniors

Tabla Anual de la Segunda División

  1. Albion - 60
  2. Central Español - 57
  3. Atenas - 54
  4. Colón - 51
  5. Deportivo Maldonado - 50
  6. Tacuarembó - 50
  7. Oriental - 47
  8. Rentistas - 44
  9. Fénix - 43
  10. La Luz - 30
  11. Rampla Juniors - 28
  12. Artigas - 26
  13. Cerrito - 26
  14. Uruguay Montevideo - 25

Descenso: Artigas 0.839 (D), Rampla Juniors 0.903 (D)

