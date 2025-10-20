Se disputó la penúltima fecha de la Segunda División, en la que se marcó un hito en la historia del fútbol uruguayo, luego de que Rampla Juniors descendiera por primera vez a la Primera Amateur. De esta manera, el picapiedra y Artigas son los que perdieron la categoría esta temporada.
Tocó fondo
Histórico descenso de Rampla Juniors amateurismo: Central y Atenas pelean el ascenso
Central Español y Atenas serán los dos equipos que definan el segundo ascenso. Los palermitanos, además, pueden ser campeones de la Segunda División.