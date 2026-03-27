Empujando en el final, Uruguay igualó ante Inglaterra en Wembley

El primer tiempo no fue bueno, lo mejor de la selección uruguaya pasó principalmente en los pies y velocidad de Agustín Canobbio que tuvo las dos jugadas más claras pero no logró definirlas de buena manera.

Los primeros minutos de la segunda final no cambió en el trámite del partido, Inglaterra dominando cada vez con mayor insistencia y una selección uruguaya que cada vez que lograba hacerse con la pelota, la perdían de manera casi que instantánea.

La más clara del partido iba a llegar en el minuto 70, un tiro libre ejecutado por Cole Palmer al segundo palo, en el que apareció Dominic Calvert-Lewin sin marca, y de milagro la pelota se perdió contra el palo.

Y este iba a ser el anuncio, porque diez minutos después, un tiro de esquina para los ingleses cayó al área, Barnes la desvió y ante una floja respuesta defensiva, apareció en el segundo palo Ben White para empujar la pelota al fondo de la red.

Cuando Uruguay no lo encontraba por ningún lado, una jugada aislada derivó en un centro de Sanabria hacia Viñas, pero White lo derribó dentro del área, falta que tras revisión en el VAR fue sancionada con penal. Federico Valverde se hizo cargo del remate y sobre la hora, igualó el encuentro.

El gol despertó a los celestes, que en los instantes finales tuvieron dos situaciones muy claras para llevarse con el partido, pero ya era tarde y el encuentro terminó igualado 1 a 1.

Uruguay

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera (86' Emiliano Martínez), Joaquín Piquerez (14' José María Giménez); Manuel Ugarte (86' Brian Rodríguez), Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta (86' Juan Manuel Sanabria); Agustín Canobbio (86' Darwin Núñez), Maximiliano Araújo (63' Facundo Pellistri), Rodrigo Aguirre (63' Federico Viñas).

DT: Marcelo Bielsa

Suplentes: Sergio Rochet, Santiago Mele, José Luis Rodríguez, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Nicolás de la Cruz, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Federico Viñas y Darwin Núñez.

No convocados: Santiago Bueno y Agustín Álvarez.

Inglaterra

James Trafford; Valentino Livramento, Fikayo Tomori (69' Kobbie Mainoo), Harry Maguire, Djed Spence (69' Lewis Hall); James Garner (69' Ben White), Joe Henderson (45' Adam Wharton); Noni Maduke (37' Jarrod Bowen), Phil Foden (56' Cole Palmer), Marcus Rashford (69' Harvey Barnes); Dominic Solanke (56' Dominic Calvert-Lewin).

DT: Thomas Tuchel