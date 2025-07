El periodista trasandino, Romai Ugarte, dijo al programa Tarde de Fútbol que Cortés busca su salida del conjunto albo "por problemas extradeportivos" y reveló que el capitán del equipo dijo en conferencia de prensa "que no entendía por qué Cortes no es titular en el equipo". "Cortés tiene problemas con Almirón, quien lo sacó del equipo y hace ya tres partidos no es titular", agregó.