Entorno de Joaquín Piquerez aseguró que llegaría al Mundial

El empate entre Uruguay e Inglaterra del pasado viernes, dejó como consecuencia la lesión de Joaquín Piquerez quien debió abandonar la concentración celeste. El padre del lateral izquierdo, Daniel Piquerez, aseguró que la lesión es un esguince en su rodilla, lo que no le impedirá ser parte del Mundial.
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Según explicó el padre del futbolista al programa Tarde de Fútbol, el lateral izquierdo de la selección uruguaya sufrió un esguince en su tobillo derecho. Agregó que tomaron la decisión de operarlo "para que el resultado final sea lo mejor a futuro".
Pensando en el Mundial, y pese a que muchos lo dan por descartado, Daniel manifestó que el tiempo de recuperación es el mismo que si utilizara una bota con yeso.
"Yo creo que en 20 días Joaquín va a estar haciendo ejercicio de forma normal, pero la recuperación va en cada persona", manifestó, dejando abierta la posibilidad de que Joaquín Piquerez sea parte del próximo Mundial.