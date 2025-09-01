Es oficial: Bielsa dio a conocer la lista para la última fecha de Eliminatorias

Con la llegada de gran parte del plantel durante el fin de semana y comienzo de este lunes, el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, hizo oficial la convocatoria de 27 futbolistas para afrontar la última doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Acá están, estos son
Marcelo Bielsa hizo oficial la convocatoria de 27 futbolistas que defenderán a Uruguay en los últimos dos partidos de Eliminatorias, ante Perú y Chile.