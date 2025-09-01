Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

Acá están, estos son

Es oficial: Bielsa dio a conocer la lista para la última fecha de Eliminatorias

Marcelo Bielsa hizo oficial la convocatoria de 27 futbolistas que defenderán a Uruguay en los últimos dos partidos de Eliminatorias, ante Perú y Chile.

Bielsa dio a conocer los 27 convocados en Uruguay.

Bielsa dio a conocer los 27 convocados en Uruguay.

 Foto: Uruguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Entre los convocados, destaca la presencia de Ignacio Laquinta y Kevin Amaro, además del regreso de Matías Viña. En cuanto a las ausencias, las bajas más importantes son las de Maximiliano Araújo, José María Giménez, Nicolás de la Cruz, Luciano Rodríguez, Facundo Torres, Nicolás Fonseca, Santiago Mouriño, entre otros.

Uruguay va a estar recibiendo el próximo jueves a Perú en el Estadio Centenario, partido que comenzará a las 20:30, para luego viajar a Santiago donde se medirá ante Chile el martes desde las 20:30 horas. Los de Bielsa necesitan sumar en alguno de los dos partidos para sellar su clasificación de forma definitiva.

La lista final de Marcelo Bielsa

Estos son los 27 jugadores convocados por el entrenador argentino. Hay que recordar que Ronald Araújo, Nahitan Nández y Darwin Núñez están suspendidos y no jugarán ante Perú.

Goleros

  • Santiago Mele (Monterrey, México)
  • Sergio Rochet (Internacional, Brasil)
  • Franco Israel (Torino, Italia)

Defensores

  • Nahitan Nández (Al-Qadisiyah, Arabia Saudita)
  • José Luis Rodríguez (Vasco da Gama, Brasil)
  • Guillermo Varela (Flamengo, Brasil)
  • Ronald Araújo (Barcelona, España)
  • Sebastián Cáceres (América, México)
  • Santiago Bueno (Wolverhampton , Inglaterra)
  • Mathías Olivera (Napoli, Italia)
  • Matías Viña (Flamengo, Brasil)
  • Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil)

Mediocampistas

  • Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis, México)
  • Federico Valverde (Real Madrid, España)
  • Manuel Ugarte (Manchester United, Ingalterra)
  • Rodrigo Bentancur (Tottenham, Inglaterra)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil)
  • Rodrigo Zalazar (Braga, Portugal)
  • Girogian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil)

Delanteros

  • Kevin Amaro (Liverpool, Uruguay)
  • Facundo Pellistri (Panathinaikos, Grecia)
  • Ignacio Laquintana (RB Bragantino, Brasil)
  • Brian Rodríguez (América, México)
  • Cristian Olivera (Gremio, Brasil)
  • Rodrigo Aguirre (América, México)
  • Federico Viñas (Real Ovideo, España)
  • Darwin Núñez (Al Hilal, Arabia Saudita)
Convocados Bielsa

Dejá tu comentario

Te puede interesar