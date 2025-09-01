Llegaron los primeros convocados de Uruguay y hay sorpresas en la lista

Este jueves, Uruguay estará enfrentando a Perú, en lo que será el último partido de la selección en el Estadio Centenario por Eliminatorias. Marcelo Bielsa sorprendió con la convocatoria de Kevin Amaro (volante de Liverpool) y de Ignacio Laquintana (extremo del Red Bull Bragantino).
El entrenador, Marcelo Bielsa, había adelantado en conferencia de prensa que tanto José María Giménez como Maximiliano Araújo y Nicolás de la Cruz no iban a ser parte de esta convocatoria, y adelantó que "tengo en mente los 23 futbolistas para el Mundial".
Los primeros en llegar al Complejo Celeste
Durante el fin de semana fueron arribando los convocados por Bielsa al Complejo Celeste, y ya comenzaron a preparar lo que será el primer encuentro ante Perú el jueves a las 20:30 en el Estadio Centenario.
A la espera de la lista oficial (que se estima que saldrá el próximo martes), lo jugadores que ya se encuentran en nuestro país son:
- Santiago Mele
- Kevin Amaro
- Darwin Núñez
- Juan Manuel Sanabria
- Ignacio Laquintana
- Federico Valverde
- Manuel Ugarte
- Rodrigo Bentancur
- Sebastián Cáceres
- Rodrigo Aguirre
- Brian Rodríguez
- Santiago Bueno
- Nahitan Nández
- José Luis Rodríguez
- Sergio Rochet
- Emiliano Martínez
- Joaquín Piquerez
- Cristian Olivera
- Girogian de Arrascaeta
- Matías Viña
- Guillermo Varela
- Federico Viñas
Para el primer partido ante la selección de Perú, no podrán ser de la partido por estar suspendidos, Ronald Araújo, Nahitan Nández y Darwin Núñez.