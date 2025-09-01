Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Chile |

Buscando la clasificación

Llegaron los primeros convocados de Uruguay y hay sorpresas en la lista

Kevin Amaro e Ignacio Laquintana son dos de las caras nuevas que estarán en la lista final de Marcelo Bielsa para la doble fecha de Eliminatoria.

Kevin Amaro, una de las sorpresas de Uruguay.

Kevin Amaro, una de las sorpresas de Uruguay.

 Foto: Uruguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este jueves, Uruguay estará enfrentando a Perú, en lo que será el último partido de la selección en el Estadio Centenario por Eliminatorias. Marcelo Bielsa sorprendió con la convocatoria de Kevin Amaro (volante de Liverpool) y de Ignacio Laquintana (extremo del Red Bull Bragantino).

Los primeros en llegar al Complejo Celeste

Durante el fin de semana fueron arribando los convocados por Bielsa al Complejo Celeste, y ya comenzaron a preparar lo que será el primer encuentro ante Perú el jueves a las 20:30 en el Estadio Centenario.

A la espera de la lista oficial (que se estima que saldrá el próximo martes), lo jugadores que ya se encuentran en nuestro país son:

  • Santiago Mele
  • Kevin Amaro
  • Darwin Núñez
  • Juan Manuel Sanabria
  • Ignacio Laquintana
  • Federico Valverde
  • Manuel Ugarte
  • Rodrigo Bentancur
  • Sebastián Cáceres
  • Rodrigo Aguirre
  • Brian Rodríguez
  • Santiago Bueno
  • Nahitan Nández
  • José Luis Rodríguez
  • Sergio Rochet
  • Emiliano Martínez
  • Joaquín Piquerez
  • Cristian Olivera
  • Girogian de Arrascaeta
  • Matías Viña
  • Guillermo Varela
  • Federico Viñas

Para el primer partido ante la selección de Perú, no podrán ser de la partido por estar suspendidos, Ronald Araújo, Nahitan Nández y Darwin Núñez.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar