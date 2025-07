Escandalosa revelación del fiscal Romano: hinchas vinculados a homicidio siguen ingresando a estadios

La falla del control: hinchas impedidos y pirotecnia en el Centenario

La denuncia del fiscal va más allá al contradecir las explicaciones sobre el ingreso de bengalas náuticas, pirotecnia no autorizada y banderas robadas al Estadio Centenario. Mientras el presidente de CAFO, Gonzalo Trabal, afirmó que estos elementos entraron después de la inspección de la Guardia Republicana y que no hay conexión entre oficinas y tribunas, Romano desestimó esa versión. "El presidente de CAFO dice que el procedimiento se hizo muy bien... Yo me reservo esa opinión", sentenció el fiscal, insinuando que el ingreso de semejante cantidad de material pesado, "muchos kilos", no pudo realizarse sin el conocimiento o la complicidad de algún integrante de CAFO, la AUF o funcionarios policiales. "No tengo evidencia, pero no tengo dudas. ¿No controlaron? ¿O miraron para otro lado cuando entraron todo eso?", cuestionó.

La alarmante ineficacia del reconocimiento facial

Pero la denuncia más impactante de Romano se centró en la ineficacia de los sistemas de identificación facial del Estadio Centenario. A pesar de la existencia de estas cámaras, el fiscal afirmó: "las personas que estaban en la lista de impedidos, muchos entraban igual. ¿Cómo? No lo sé. Eso lo saben los dirigentes de los clubes, fundamentalmente los de los clubes más importantes, Peñarol y Nacional."

Concretamente, Romano denunció que personas directamente involucradas en el homicidio de Hernán Fiorito, que lamentablemente quedaron en libertad tras cumplir penas cortas (dos años y poco) a pesar de haber recibido condenas mayores (25, 26 y 28 años), "siguieron ingresando, igual siguen ingresando a los estadios a ver a Nacional. Y han ido con Nacional al exterior. O sea que lamentablemente pasa eso" expresó el fiscal.