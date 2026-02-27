MC Torque venció a Defensor Sporting en el comienzo de una nueva fecha

Sobre el cierre del partido, todo Defensor Sporting protestó un gol anulado por offside, que en las imágenes dejaron muchas dudas.
MC Torque sumó su segunda victoria en el Apertura, llegó a siete unidades igualando la línea del elenco violeta. Ambos equipos se verán las caras el próximo martes a las 19:00 horas por la fase previa de la Copa Sudamericana.
MC Torque
Gastón Rodríguez, Eduardo Agüero (70′ Franco Pizzichillo), José Tarán, Kevin Silva, Ezequiel Busquets, Pablo Siles (76′ Sebastián Cáceres), Gonzalo Montes (70′ Bautista Kociubinski), Lucas Duré, Marcos Lecchini (76′ Andrés Muñoz), Nahuel Da Silva y Facundo Martínez (60′ Franco Romero).
DT: Marcelo Méndez.
Defensor Sporting
Kevin Dawson (30′ Lucas Machado), Lucas Agazzi, Guillermo De Los Santos (65′ Valentín Rodríguez), Lucas Paul De Los Santos, Axel Frugone, Alan Torterolo (65′ Nicolás Medina), Mauricio Amaro, Germán Barrios (75′ Brian Lozano), Xavier Biscayzacú, Lautaro Navarro (65′ Juan Pablo Goicochea) y Alexander Machado.
DT: Román Cuello.