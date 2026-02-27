Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Defensor Sporting | Apertura |

MC Torque venció a Defensor Sporting en el comienzo de una nueva fecha

El único gol del encuentro llegó en los primeros minutos del partido a través del delantero Nahuel Da Silva.

Torque derrotó a Defensor Sporting.

Se abrió la cuarta fecha del Torneo Clausura, que tendrá como plato fuerte el clásico el día domingo. En el primer partido de la etapa, Montevideo City Torque venció por 1 a 0 a Defensor Sporting y quedó, de manera parcial, cómo escolta.

El partido, que comenzó a las 20:00 horas, se disputó en el Estadio Charrúa. El conjunto ciudadano salió a la cancha con un equipo alternativo, mientras que Defensor Sporting jugó con los titulares.

El único gol del encuentro llegó en el amanecer del partido, cuando el equipo locatario recuperó la pelota ante una mala salida de los violetas, y Nahuel Da Silva no perdonó para poner en ventaja a los dirigidos por Marcelo Méndez.

Sobre el cierre del partido, todo Defensor Sporting protestó un gol anulado por offside, que en las imágenes dejaron muchas dudas.

MC Torque sumó su segunda victoria en el Apertura, llegó a siete unidades igualando la línea del elenco violeta. Ambos equipos se verán las caras el próximo martes a las 19:00 horas por la fase previa de la Copa Sudamericana.

MC Torque

Gastón Rodríguez, Eduardo Agüero (70′ Franco Pizzichillo), José Tarán, Kevin Silva, Ezequiel Busquets, Pablo Siles (76′ Sebastián Cáceres), Gonzalo Montes (70′ Bautista Kociubinski), Lucas Duré, Marcos Lecchini (76′ Andrés Muñoz), Nahuel Da Silva y Facundo Martínez (60′ Franco Romero).

DT: Marcelo Méndez.

Defensor Sporting

Kevin Dawson (30′ Lucas Machado), Lucas Agazzi, Guillermo De Los Santos (65′ Valentín Rodríguez), Lucas Paul De Los Santos, Axel Frugone, Alan Torterolo (65′ Nicolás Medina), Mauricio Amaro, Germán Barrios (75′ Brian Lozano), Xavier Biscayzacú, Lautaro Navarro (65′ Juan Pablo Goicochea) y Alexander Machado.

DT: Román Cuello.

